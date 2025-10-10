Kreisliga A Staffel 6 Die Heimmacht Cochem begrüßt das beste Auswärtsteam 10.10.2025, 11:17 Uhr

i Tam Nsaliwa (Zweiter von rechts), früherer kanadischer Nationalspieler und seit genau zwei Jahren Trainer der Spvgg Cochem, war beim 2:2 in Hausbay (rote Trikots) im regen "Austausch" mit Schiedsrichter Sebastian Fiege. Mit dem Punkt konnte Nsaliwa leben, am Sonntag (15 Uhr) trifft Cochem (Erster in der Heimtabelle) im Moselstadion auf den Spitzenreiter Morshausen (Erster in der Auswärtstabelle). hjs-Foto

Eng geht es sowohl oben als auch unten in der Kreisliga A Staffel 6 zu. Deswegen könnte es sowohl an der Tabellenspitze als auch mit Blick auf die Abstiegsränge am zehnten Spieltag zu Verschiebungen kommen.

Nur sechs von sieben Partien finden in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt – und die gehen alle am Sonntag über die Bühne. Das Spiel zwischen dem SC Weiler und der SG Mosel Löf wurde auf Wunsch der Gastgeber auf Mittwoch, 29. Oktober, verlegt.SV Binningen – TuS Rheinböllen (So.







