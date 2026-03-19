Kreisliga A Staffel 6 Die halbe Liga steckt gefühlt noch im Abstiegskampf Sina Ternis 19.03.2026, 10:34 Uhr

i Auf dem Dickenschieder Hartplatz stehen sich am Sonntag (14.45 Uhr) die Tabellennachbarn SG Dickenschied/Gemünden (in Rot-Schwarz, von links mit Raphael Kauer und Elvir Tuhcic) und SG Vorderhunsrück (mit Niklas Schneider) gegenüber. Das Hinspiel in Sabershausen gewann der Sechste Dickenschied mit 3:0 beim Siebten Vorderhunsrück. Der Sieger des Duells verabschiedet sich endgültig aus dem Abstiegskampf. Sascha Berkele

Kann Weiler den letzten Strohhalm im Kellerduell gegen Ober Kostenz/Unzenberg ergreifen? Kommt Morshausen nach zwei Remis zurück in die Spur? Bleibt Binningen weiter minimalistisch unterwegs? Fragen, auf die der 18. Spieltag Antworten liefern soll.

Bereits am Freitag startet der 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit dem Duell zwischen Rheinböllen und Mosel Löf. Während es da für beide Teams gefühlt nicht mehr um allzu viel geht, sieht das auf vielen anderen Plätzen anders aus. Von Rang sieben bis zu Platz zwölf sind es nur sieben Punkte, was auch bedeutet, dass die halbe Liga weiterhin den Blick nach unten richtet.







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