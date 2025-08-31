Nach dem vierten Spieltag steht das Trio Blankenrath, Binningen und Morshausen weiter punktgleich (alle zehn Zähler) an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Nach dem ersten Sieg des SC Weiler ist die SG Ober Kostenz/Unzenberg nun alleinige Inhaberin der Roten Laterne mit null Punkten.

SSV Boppard – SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach 3:5 (0:2). Zum zweiten Mal in Folge kassierte Bezirksliga-Absteiger Boppard fünf Gegentore. Anders als in Cochem gelangen der Mannschaft von Michael Hild dieses Mal aber zumindest drei eigene Treffer. Der fand entsprechend deutliche Worte: „Wir sind so aktuell nicht konkurrenzfähig, gerade in der ersten Halbzeit haben wir überhaupt kein Land gesehen.“ Nach dem 0:3 sei das kurz besser geworden, die Mannschaft habe sich verdient auf 2:3 rangekämpft, um dann wieder in alte Muster zu verfallen: „Wir sind jetzt in einer Position, in der sich jeder hinterfragen muss, mich eingeschlossen, wie es weitergeht. Aus der aktuellen Situation kommen wir nur gemeinsam raus und daran müssen wir jetzt alle arbeiten.“ Die Gäste haben einen Fehlstart nach zu Beginn zwei Niederlagen mit nun zwei Siegen in Folge abgewendet. Hausbays Trainer Mirko Bernd war vor allem mit der ersten Hälfte zufrieden: „Da waren wir sehr dominant. Allerdings muss das Spiel nach 45 Minuten durch sein. Zum Glück ist das uns nicht auf die Füße gefallen, und wir haben nach dem 2:3 relativ schnell nachgelegt.“

Tore: 0:1 Alex Busch (4.), 0:2 und 0:3 Jan Philipp Jakobs (30./Elfmeter, 59.), 1:3 Cagdas Karabalci (63.), 2:3 Nijas Ilyasov (70.), 2:4 Tim Arnold (77.), 2:5 Kai Wickert (88.), 3:5 Stipan Boskovic (90.+5).

TuS Rheinböllen – SSV Ellenz-Poltersdorf 8:1 (3:0). „Ein Satz würde das Spiel eigentlich schon beschreiben“, sagte der Ellenzer Trainer Daniel Schneiß – und brachte es auf den Punkt: „Wir waren absolut chancenlos.“ Daran hätte sich aus seiner Sicht auch nichts geändert, wenn seine Mannschaft in Bestbesetzung angetreten wäre und wenn die sich nicht nach einer halben Stunde selbst dezimiert hätte. Da nämlich hatte Felix Arnoldi wegen Beleidigung seines Gegenspielers glatt Rot gesehen. „Ich hatte da sogar erst einmal das Gefühl, dass wir ein bisschen weniger gemacht haben“, sagte Rheinböllens Trainer Tobias Lautz. Schneiß war dennoch wenig angetan von der Undiszipliniertheit seines Spielers, sagte dazu: „Felix muss sich überlegen, wie er das bei der Mannschaft wiedergutmacht. Vielleicht mit zwei, drei guten Spielen, wenn er wieder darf.“ Zum Spiel gab es von beiden dann nicht mehr wirklich viel zu sagen, zu eindeutig waren die Kräfteverhältnisse verteilt.

Tore: 1:0 Maurice Müller (16.), 2:0 Matthias Pira (23.), 3:0 Julian Hohns (35.), 4:0 Philipp Scherer (53.), 4:1 Michael Zenz (63.), 5:1 Christoph Bittner (71.), 6:1 Erkan Karanfil (83.), 7:1 Patrick Pauli (84.), 8:1 Pira (86.).

Besonderheit: Rot für Felix Arnoldi (Ellenz) wegen Gegnerbeleidigung (30.).

TuS Kirchberg II – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 0:1 (0:1). Aus Sicht von Kirchbergs Trainer Andreas Auler, der dieses Mal wieder einen deutlich breiteren Kader zur Verfügung hatte als noch in der Vorwoche bei der Niederlage gegen Hausbay, war es ein typisches 0:0-Spiel, bei dem am Ende ein Elfmeter für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte. Der war „fragwürdig“, wie es Auler nannte. Denn der Trainersohn Moritz Auler war zunächst gehalten worden, dann erst sei es zu einem Foul am Morshausener Spieler gekommen. „Da kann man vorher auch Freistoß für uns pfeifen“, so Auler. Seinem Gegenüber Andy Felgner, dessen Mannschaft weiter ungeschlagen ist, war es egal, der freute sich über die reife Leistung seiner Elf: „Wir haben in der zweiten Halbzeit keine Kirchberger Chance mehr zugelassen. Ich bin stolz auf die Jungs, wie diszipliniert sie nach hinten gearbeitet haben.“

Tor: 0:1 Philipp Flaßhaar (45.+1, Foulelfmeter).

i Markus Thönnes (in Blau) markierte das 1:0 und 2:0 für den SV Binningen beim 4:0-Sieg im Eifel-Mosel-Duell gegen die Spvgg Cochem. Sascha Berkele

SV Binningen – Spvgg Cochem 4:0 (1:0). Binningen setzte sich auch im Eifel-Mosel-Derby vor 120 Zuschauern durch und gehört weiter zum Spitzentrio. Die Gäste aus Cochem machten in den ersten zehn Minuten richtig Dampf, wie Binningens Trainer Dennis Kohlhaas sagte: „Kompliment an meine Jungs, dass wir den Kampf und die Intensität direkt angenommen und nach der Cochemer Drangphase direkt das 1:0 erzielt haben.“ Markus Thönnes traf nach einer Viertelstunde, bis zur Pause verlief das Duell ausgeglichen. „Nach der Halbzeit waren wir dann noch entschlossener, hatten mehr Zug nach vorne und haben nach hinten nix zugelassen“, sagte Kohlhaas, obwohl sein Abwehrchef Fabian Röhrig mit einer Platzwunde im Kopf in der Halbzeit ins Krankenhaus musste. Nach 80 Minuten fiel dann das 2:0, wiederum durch Thönnes. „Da war der Deckel drauf“, meinte Kohlhaas, bei dessen SVB in der Schlussphase alles klappte. Der 39-jährige Joker Dominik Hartmann erhöhte per Doppelpack noch auf 4:0. Cochems Trainer Tam Nsaliwa wollte nicht über das Spiel reden, sondern über die Vorgeschichte des Derbys: „In der Rückrunde der vergangenen Saison hat Binningen uns bekniet, das Spiel zu verlegen. Alle haben gesagt, macht es nicht, bei Binningen muss man aufpassen. Ich habe gesagt, wir tun ihnen den Gefallen, wir brauchen auch mal Hilfe – wie zum Beispiel an unserem Weinfest, an dem wir alle Dienste machen müssen.“ Das Weinfest war an diesem Wochenende in Cochem, der Gegner Binningen – und der lehnte eine Verlegung ab. „Sie haben gesagt, sie hätten Sportfest und können nicht verlegen. Aber das war ein ganz normales Spiel wie jedes andere. Ich würde mich schämen für so eine Geschichte“, ärgerte sich Nsaliwa über den SVB.

Tore: 1:0 und 2:0 Markus Thönnes (15., 80.), 3:0 und 4:0 Dominik Hartmann (85., 90.+4).

SG Dickenschied/Gemünden – SG Mosel Löf 5:3 (2:2). Das spektakulärste Match des Spieltages gab es in Gemünden zu bestaunen: Der Aufsteiger Dickenschied führte mit 2:0, ehe die Brüder Felix und Phillip Horn zwischen der 41. und 47. Minute mit ihren Toren Löf 3:2 in Front brachten. Aber Dickenschied hatte durch Niclas Kiefer (52.) und Aaron Groß (61.) sofort Antworten parat und führte bis in die Nachspielzeit mit 4:3, ehe es dann dramatisch wurde. Dickenschieds Offensivmann Niclas Pleitz klärte einen Kopfball der Gäste auf der eigenen Torlinie, im Gegenzug machte Elvir Tuhcic das 5:3 für den Aufsteiger (90.+4). „Vom Spielverlauf eine absolut kuriose Partie mit dem besseren Ende für uns“, jubelte Dickenschied/Gemündens Coach Michael Minke: „Ich sehe uns jetzt angekommen in der A-Klasse. Heute hat man wieder gesehen, dass wir jedes Spiel 100 Prozent geben müssen, wenn wir punkten wollen.“ Den Gast Mosel Löf, in der Vorsaison Tabellendritter und jetzt punktgleich mit Dickenschied im Tabellenmittelfeld, lobte Minke: „Von der Spielanlage her war das bisher unser bester Gegner. Umso mehr bin ich stolz auf meine Jungs, dass sie den 2:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg gedreht haben.“

Tore: 1:0 Daniel Kühn (17.), 2:0 Aaron Groß (30.), 2:1 und 2:2 Felix Horn (41., 43.), 2:3 Philipp Horn (47.), 3:3 Niclas Kiefer (52.), 4:3 A. Groß (61.), 5:3 Elvir Tuhcic (90.+3).

SV Blankenrath – SG Ober Kostenz/Unzenberg/Kappel/Sargenroth 4:1 (1:0). Im fünften Derby nach Einführung des kreisübergreifenden Spielbetriebs war es der fünfte Sieg für Blankenrath gegen den Nachbarn aus Ober Kostenz und Kappel, der mit Unzenberg/Sargenroth seit Saisonbeginn gemeinsame Sache macht – und nach vier Spieltagen mit null Punkten nun allein am Tabellenende steht. Blankenrath grüßt mit zehn Zählern weiter von der Tabellenspitze. Binningen und Morshausen sind punktgleich. „Dass Binningen und Morshausen mit uns vorne stehen, überrascht mich nicht. Morshausen hat für mich, wenn alle Mann an Bord sind, den besten Kader – und wie gut Binningen ist, haben wir beim 0:0 am ersten Spieltag gesehen“, sagt Blankenraths Trainer Mario Weirich. Seine Analyse zum 4:1-Derbysieg vor 250 Zuschauern fiel so aus: „Wir waren von Anfang an klar besser, haben jede Menge Hochkaräter liegen gelassen. Ober Kostenz hat aus seiner einzigen Chance das 2:1 gemacht, da war es dann für ein paar Minuten eng, ehe mit dem 3:1 das Ding durch war. Wir haben hochverdient gewonnen.“

Tore: 1:0 Maurice Mazanek (14.), 2:0 Benjamin Maßmann (60.), 2:1 Pascal Endres (66.), 3:1 Sandro Ahlert (74.), 4:1 Felix Schönborn (84.).

SC Weiler – SG Vorderhunsrück 2:0 (0:0). Mario Lehnard, Spielertrainer des SC Weiler, kündigte den ersten Sieg nach dem Aufstieg gegen Vorderhunsrück schon im Vorfeld an. Nach 90 Minuten waren die ersten drei Punkte für Weiler am vierten Spieltag dann auch in Stein gemeißelt. „Wir wollte die drei Punkte und haben sie uns auch geholt, und das war auch verdient. Kampf und Wille haben gestimmt, und wir haben auch gut gespielt“, fand Lehnard. Sein Gegenüber Alex Blatt stimmte zu: „Ein verdienter Sieg für Weiler.“ Seine Elf verlor zum dritten Mal in Folge zu Null. „Wir machen keine Tore, wir hatten auch in Weiler vier, fünf Aktionen, wo der Ball einfach nicht über die Linie wollte“, sagte Blatt zur derzeitigen Offensivschwäche.

Tore: 1:0 Benedikt Peiter (61.), 2:0 Tobias Wagner (81.).