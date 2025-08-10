Mit zwei richtigen Derbys war die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 in die neue Spielzeit gegangen – einmal setzte sich die Kirchberger Reserve mit 2:0 in Kappel gegen Ober Kostenz/Unzenberg durch, einmal gewann der SSV Boppard mit 2:1 beim SC Weiler. Erster Tabellenführer ist aber ein anderer: Aufsteiger Dickenschied/Gemünden, das in Hausbay mit 3:1 gewann.

Spvgg Cochem - TuS Rheinböllen 2:1 (0:0). Bezirksliga-Absteiger Rheinböllen startete mit einer verdienten Niederlage in die neue Spielzeit, das musste auch Coach Tobias Lautz zugeben. Vor allem mit der Leistung in Halbzeit eins war er überhaupt nicht einverstanden. „Da hatte man den Eindruck, als hätte sich die Mannschaft zum ersten Mal getroffen, als hätten wir keine sechswöchige Vorbereitung hinter uns“, fand er deutliche Worte. Die Grundordnung, das Anlaufverhalten, der Spielaufbau, nichts habe zusammengepasst – und so waren die Gäste mit dem 0:1-Rückstand zur Pause noch gut bedient. Denn Cochem hatte die eine oder andere gute Einschussmöglichkeit, hätte das Ergebnis durchaus um ein, zwei Tore nach oben schrauben können. Nach Wiederanpfiff verschoben sich die Kräfteverhältnisse dann ein wenig zugunsten des TuS. Da hatte Lautz in der Pause sachlich aufgezeigt, was ihm nicht gefallen hatte, und hatte zwei Wechsel vorgenommen. „Danach waren wir deutlich besser im Spiel“, so Lautz. Dessen Mannschaft musste allerdings nach einem Freistoß und ein wenig aus dem Nichts das 0:2 hinnehmen. Der Anschlusstreffer fiel dann nach 63 Minuten, löste aber nicht die erhoffte Chancenflut aus. Stattdessen gab es nur noch die eine oder andere Halbchance und am Ende eben die durchaus verdiente Niederlage für den TuS. Cochems Trainer Tam Nsaliwa indes will das Ergebnis nicht überbewerten: „Es war ein wichtiger Start in eine harte Saison und am Ende nur eins von 26 Spielen, das wir für uns entschieden haben.“

Tore: 1:0 Joshua Mertes (31.), 2:0 Rachad Moussa Adamou (60.), 2:1 Nico Poczkaj (63.).

Besonderheiten: Rote Karte für Julian Breitbach (Co-Trainer TuS Rheinböllen) wegen unsportlichen Verhaltens (78.).

SV Blankenrath - SV Binningen 0:0. Im Duell der beiden Teams, die Ambitionen nach oben haben, gab es keinen Sieger – und das lag laut Blankenraths Coach Mario Weirich vor allem daran, dass seine Mannschaft aus der optischen Überlegenheit und dem Chancenplus in Halbzeit zwei kein Kapital schlug. In den ersten 45 Minuten hatten sich die Hausherren gegen einen stark aufspielenden Gegner noch schwergetan, beide Teams hatten die eine oder andere Möglichkeit, um in Führung zu gehen, „allerdings waren wir teilweise zu unsauber in unseren Abspielen“, wie Weirich befand. Nach Wiederanpfiff sah der Blankenrather Trainer seine Mannschaft dann deutlich besser und mit einigen guten Einschusschancen, aber eben ohne den Lucky Punch. „Mit den zweiten 45 Minuten bin ich zufrieden, da hat wirklich nur das Tor gefehlt“, so Weirich. Dass die Gastgeber nach der Pause am Drücker waren, sah auch Binningens Coach Dennis Kohlhaas so, lobte hier vor allem seinen Schlussmann Mike Lauxen, der seinem Team gerade zu in der Partie mit überragenden Paraden den Punkt festgehalten hatte. Kohlhaas sagte aber auch: „Die erste Hälfte ging an uns, sodass das Unentschieden in Ordnung geht.“

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen - SV Mosel Löf 1:0 (1:0). Als einen taktischen Sieg bezeichnete Morshausens Coach Andy Felgner das knappe 1:0. Seine Mannschaft hatte früh den Treffer erzielt und dann die Räume im Mittelfeld zugemacht, „sodass wir Löf deren Stärken genommen haben“, so Felgner. Der hatte aufgrund von Ausfällen sowohl Tim Rohbeck als auch Philipp Flaßhaar in die Innenverteidigung gezogen, wodurch es nach vorne teilweise an Ideen fehlte. Kontermöglichkeiten gab es dennoch eine Menge, die wurden allerdings schlecht ausgespielt. Und in der Schlussphase hatten die Hausherren Glück, denn da hatte Löf den Ausgleich auf dem Fuß. „Wenn wir da das 1:1 machen oder das Spiel 0:0 ausgeht, dann ist es ein gutes Ergebnis“, so Gästetrainer Udo Seifert. Der sah trotz der Niederlage auch viele positive Dinge, musste aber zugeben, „dass wir nicht das richtige Werkzeug hatten, um den Morshausener Taktikriegel zu lösen“.

Tor: 1:0 Niklas Scheja (17.).

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn - SG Dickenschied/Gemünden 1:3 (1:1). Aufsteiger Dickenschied sorgte gleich zu Beginn für eine Überraschung und landete einen verdienten Sieg gegen den Vorjahresvierten. Verdient war der Sieg deswegen, „weil sie es als Mannschaft einfach mehr wollten als wir“, sagte Hausbays Trainer Mirko Bernd. Dessen Team war zwar mit seiner ersten Chance der Partie in Führung gegangen, konnte das Momentum dann aber nicht für sich nutzen. „Gerade nach der Trinkpause waren wir unsortiert“, sagte Gästetrainer Michael Minke, der aber die Mentalität seiner Mannschaft lobte. Niclas Pleitz drehte die Partie mit einem Doppelpack und unter tatkräftiger Mithilfe der Gastgeber, die einmal einen unglücklichen Freistoß verursachten und einmal einen lang geschlagenen Freistoß nicht gut verteidigten. „Ich hatte schon vorher das Gefühl, dass wer das 2:1 macht, auch gewinnt, und das hat sich dann leider bewahrheitet“, so Bernd.

Tore: 1:0 Niklas Kneip (24.), 1:1 und 1:2 Niclas Pleitz (40., 67.), 1:3 Marcel Brück (79.).

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth - TuS Kirchberg II 0:2 (0:2). Knapp 100 Zuschauer sahen auf dem Kappeler Rasen ein ruhiges Derby, bei dem die Gäste die Treffer zu den richtigen Zeitpunkten machten. Aus Sicht von Ober Kostenz/Unzenbergs Spielertrainer Pascal Endres fielen allerdings beide Gegentreffer durchaus unglücklich, beim 0:1 kritisierte er, dass seine Mannschaft zu weit weg vom Gegner gestanden hatte – ein Kritikpunkt, der sich durchs gesamte Spiel zog. „Wir waren einfach nicht zu 100 Prozent wach“, so der Trainer, der mit Blick auf die Ballbesitzverteilung eigentlich ein typisches Unentschiedenspiel gesehen hatte. Kirchbergs Coach Andreas Auler stufte den Sieg indes als verdient ein, lobte die geschlossene Mannschaftsleistung und hob den Altersschnitt von 21,9 Jahren hervor.

Tore: 0:1 und 0:2 Connor Raabe (13., 45.).

SC Weiler - SSV Boppard 1:2 (1:0). Weilers Coach Mario Lehnard brauchte nach der Partie erst einmal einige Zeit, um sich sammeln. „Ich werde auch jetzt noch zwei Nächte brauchen“, sagte er nach der aus seiner Sicht unnötigen und auch unverdienten Niederlage. Vor allem in Halbzeit eins hatte seine Mannschaft alles im Griff, konnte sich lediglich vorwerfen, dass sie nur einen Treffer erzielt hatte. Das sah nicht nur Lehnard so, sondern auch sein SSV-Gegenüber Michael Hild, der den Auftritt seines Teams „die reinste Katastrophe“ nannte: „Das war ein Spiegelbild der Vorbereitung, wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden.“ Nach der Pause wurde das zwar nur bedingt besser, aber immerhin erzielten die Gäste zwei Treffer. „Wir haben sie regelrecht dazu eingeladen“, sagte Lehnard, der damit vor allem auf die vielen kleinen Fouls und die daraus resultierenden Freistöße anspielte. Einer davon mündete dann auch im Ausgleich. „Danach hätte es in beide Richtungen kippen können“, befand der SC-Trainer, der von einer bitteren Niederlage sprach. Für Hild indes war es ein glücklicher Sieg nach dem Motto: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber das kann eigentlich nicht unser Anspruch sein.“

Tore: 1:0 Christian Luitz (11./Handelfmeter), 1:1 Cagdas Karabalci (68.), 1:2 Gabriel Petrovici (81.).

Besonderheit: Rote Karte für Michael Ponomarev (SSV Boppard) wegen Tätlichkeit (89.).

SSV Ellenz-Poltersdorf - SG Vorderhunsrück 3:4 (1:1). Insgesamt drei Elfmeter gab es in der Partie, zwei davon – auf beiden Seiten jeweils einer – fanden den Weg ins gegnerische Tor, einmal war Niklas Dehren im SSV-Kasten zur Stelle und hielt das Unentschieden zur Pause fest. Beim zweiten Elfmeter, getreten von Niklas Schneider und zum zwischenzeitlichen 2:3, war er dann machtlos. Das spielt deswegen eine Rolle, weil aus Sicht von Ellenz-Poltersdorfs Spielertrainer Daniel Schneiß beide Handelfmeter durchaus in die Kategorie fragwürdig fielen. „Aber am Ende waren wir selbst schuld, haben insgesamt zu viele Fehler gemacht“, sagte er. Die Mannschaft habe sich zwar ordentlich präsentiert, habe leidenschaftlich gekämpft, der Gegner sei unterm Strich aber einfach cleverer gewesen, habe viele Fouls und damit viele Freistöße gezogen. Kurz vor Schluss keimte beim SSV nach dem 3:4 noch einmal Hoffnung auf, doch Vorderhunsrück rettete die knappe Führung über die Zeit. „Da haben wir es unnötig spannend gemacht“, befand SG-Trainer Alex Blatt, der von einem verdienten Sieg sprach.

Tore: 0:1 Niklas Schneider (4.), 1:1 Falk Pütz (40.), 2:1 Maik Barden (51./Foulelfmeter), 2:2 Ben Pies (52.), 2:3 N. Schneider (57./Handelfmeter), 2:4 Lorenz Gockeln (83.), 3:4 Rene Fluß (89.).

Besonderheiten: Niklas Dehren (SSV) hält Handelfmeter von Niklas Schneider (42.), Gelb-Rote Karte für Felix Arnoldi (90.+7/SSV);