Der achte Spieltag der Kreisliga A Staffel 6 lieferte Antworten auf einige Fragen: Morshausen bleibt weiter ungeschlagen, Cochem darf sich weiter als Heimmacht bezeichnen und Rheinböllen kann auch auswärts gewinnen.
Aufsteiger SSV Ellenz-Poltersdorf hat am achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit 0:8 beim SV Blankenrath verloren und hat nach dem 3:1-Sieg der SG Ober Kostenz/Unzenberg gegen die SG Hausbay die Rote Latern übernommen. Ganz oben indes festigte die SG Morshausen dank eines glücklichen Sieges in Weiler ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Überraschungs-Zweiten SG Dickenschied/Gemünden.