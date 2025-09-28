Kreisliga A Staffel 6 Dickenschied/Gemünden gewinnt auch in Boppard mit 5:0 28.09.2025, 20:00 Uhr

i Iljaz Gubetini (Nummer 93) staubt ab und markiert das 1:0 für seinen TuS Rheinböllen beim 2:1-Sieg beim TuS Kirchberg II. Es war der erste Auswärtsdreier für Bezirksliga-Absteiger Rheinböllen. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der achte Spieltag der Kreisliga A Staffel 6 lieferte Antworten auf einige Fragen: Morshausen bleibt weiter ungeschlagen, Cochem darf sich weiter als Heimmacht bezeichnen und Rheinböllen kann auch auswärts gewinnen.

Aufsteiger SSV Ellenz-Poltersdorf hat am achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 mit 0:8 beim SV Blankenrath verloren und hat nach dem 3:1-Sieg der SG Ober Kostenz/Unzenberg gegen die SG Hausbay die Rote Latern übernommen. Ganz oben indes festigte die SG Morshausen dank eines glücklichen Sieges in Weiler ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Überraschungs-Zweiten SG Dickenschied/Gemünden.







Artikel teilen

Artikel teilen