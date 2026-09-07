Eine Lösung nach der Entlassung von Michael Minke bei A-Klässler SG Dickenschied/Gemünden war mit Werner Kühn schnell da. Doch wie dauerhaft soll die sein und werden ehemalige Spieler für das Unterfangen Klassenerhalt reaktiviert?
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Auch wenn die SG Dickenschied/Gemünden mit vier Niederlagen nach Gang in die aktuelle Saison der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gestartet war, kam die Entlassung von Trainer Michael Minke, der das Team zur Spielzeit 2024/25 zusammen mit Raphael Kauer übernommen hatte, nun doch ein wenig überraschend daher.