Kreisliga A Staffel 6 Deshalb zog Dickenschied/Gemünden die Reißleine Sina Ternis 07.09.2026, 15:53 Uhr

i Michael Minke (Mitte) ist nicht mehr Trainer des A-Ligisten SG Dickenschied/Gemünden. Nach einer Sieglos-Serie musste der Monzinger in der vergangenen Woche seinen Hut nehmen. Spiel eins nach Minke gewann Dickenschied überraschend mit 3:1 bei Baybachhöhe unter Interimstrainer Werner Kühn. Christian Kiefer

Eine Lösung nach der Entlassung von Michael Minke bei A-Klässler SG Dickenschied/Gemünden war mit Werner Kühn schnell da. Doch wie dauerhaft soll die sein und werden ehemalige Spieler für das Unterfangen Klassenerhalt reaktiviert?

Auch wenn die SG Dickenschied/Gemünden mit vier Niederlagen nach Gang in die aktuelle Saison der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gestartet war, kam die Entlassung von Trainer Michael Minke, der das Team zur Spielzeit 2024/25 zusammen mit Raphael Kauer übernommen hatte, nun doch ein wenig überraschend daher.







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