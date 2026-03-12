Kreisliga A Staffel 9 Derby Mont Royal gegen Bremm eröffnet 17. Spieltag Sina Ternis 12.03.2026, 11:39 Uhr

i Das Hinspiel gewann die SG Bremm mit 1:0 gegen die SG Mont Royal um Benjamin Lenz (in Rot), Christian Franzen (links) traf damals. Am Freitag (19.30 Uhr) im Rückspiel in Reil will das Schlusslicht Mont Royal im Derby den Spieß umdrehen und neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Alfons Benz

Zwei Derbywochen hat die SG Mont Royal in der Kreisliga A Staffel 9 vor der Brust. Bereits an diesem Freitag geht’s zu Hause gegen Bremm, dann steht das große Derby in Zell an.

Der 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 wird am Freitag mit dem Derby Mont Royal gegen Bremm in Reil eröffnet.SG Mont Royal Kröv/Pünderich/Burg/Reil/Enkirch - SG Bremm (Fr., 19.30 Uhr, in Reil). Auf Wunsch der Gäste, bei der einige der Winzer sowie Trainer Jan Braun am Wochenende auf der Messe ProWein in Düsseldorf sind, wurde die Partie, die zumindest für die SG Bremm ein kleines Derby ist, auf Freitag vorverlegt ...







Artikel teilen

Artikel teilen