Kreisliga A Staffel 6 Der Trend spricht im Verfolgerduell für Rheinböllen Sina Ternis 05.11.2026, 14:28 Uhr

i Aufsteiger SV Strimmig (in Rot, von links mit Thomas de Valk, Marc Reisberger und Lennard Massmann) hat trotz zwei Niederlagen zuletzt in Zell und gegen Rheinböllen eine starke Hinrunde hingelegt und eröffnet als Tabellenzweiter die Rückrunde am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzehnten SG Bremm (hinten Jan Goldschmidt). Am ersten Spieltag gab es ein 0:0 an der Mosel. Christian Kiefer

Für die meisten Mannschaften in der Kreisliga A Staffel 6 sind noch zwei Spiele zu absolvieren, ehe es in die Winterpause geht. Spannend dürfte es beim Rückrundenauftakt vor allem in Weiler (gegen Rheinblick) und in Zell (gegen Rheinböllen) zugehen.

Den ersten Rückrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wollen die Verfolger oben nutzen, um an Herbstmeister Rheinblick dranzubleiben, während Dickenschied und Boppard den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wahren wollen.VfB Baybachhöhe – SSV Boppard (Sa.







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