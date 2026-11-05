Für die meisten Mannschaften in der Kreisliga A Staffel 6 sind noch zwei Spiele zu absolvieren, ehe es in die Winterpause geht. Spannend dürfte es beim Rückrundenauftakt vor allem in Weiler (gegen Rheinblick) und in Zell (gegen Rheinböllen) zugehen.
Lesezeit 6 Minuten
Den ersten Rückrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 wollen die Verfolger oben nutzen, um an Herbstmeister Rheinblick dranzubleiben, während Dickenschied und Boppard den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wahren wollen.VfB Baybachhöhe – SSV Boppard (Sa.