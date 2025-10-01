Kreisliga A Staffel 6 Der neunte Spieltag erstreckt sich über vier Tage 01.10.2025, 13:00 Uhr

i Nach dem ersten Auswärtssieg beim TuS Kirchberg II (links Patrick Sehn-Henn, rechts Ahmad Taha) geht es für den TuS Rheinböllen um Kapitän Nico Poczkaj bereits am "Feiertag-Freitag" um 18 Uhr daheim gegen den SSV Boppard im Duell der Bezirksliga-Absteiger weiter. Kirchberg II gastiert am Sonntag (15 Uhr) in Sabershausen bei der SG Vorderhunsrück. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Über vier Tage erstreckt sich der Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, an dem Ellenz-Poltersdorf, Weiler und Vorderhunsrück die Abstiegszone verlassen und Dickenschied/Gemünden sowie Binningen den Anschluss nach oben halten wollen.

Maximal entzerrt ist der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6, der bereits am Donnerstag mit einem Duell eröffnet wird, das es in der Vorsaison dreimal gab.SG Mosel Löf – SV Blankenrath (Do., 19.30 Uhr, in Oberfell). Weil bei den Gästen einige Akteure während des verlängerten Wochenendes auf den Canstatter Wasen fahren, wurde die Partie zwischen den beiden, die in der vergangenen Spielzeit gleich drei Duelle ...







