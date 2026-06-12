A-Klasse-Absteiger Spvgg Cochem ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Tam Nsaliwa fündig geworden – ein Lutzerather übernimmt den Job.
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Diese Lösung dürften wohl nur die wenigsten auf dem Schirm gehabt haben: Bernd Horbert wird Trainer bei der aus der Fußball-Kreisliga A abgestiegenen Spvgg Cochem. Der 66-Jährige hatte zuletzt aus privaten Gründen eine mehrjährige Pause eingelegt, früher war er unter anderem Coach in Bremm, Zell, Salmrohr und Reil – und dann eben über viele Jahre von der Bildfläche verschwunden.