Mit der SG Bremm, der SG Zell/Bullay/Alf und Aufsteiger SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg gehen drei Mannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell in der kommenden Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 auf Punktejagd. Und für die steht am Saison die erste Standortbestimmung an.

SG Neumagen-Dhron/Trittenheim/Leiwem – SG Zell/Bullay/Alf (So., 14.30 Uhr, in Neumagen). Nein, mit der Vorbereitung war Zells Coach Sascha Schmitz überhaupt nicht zufrieden. Seine Mannschaft geht mit einer 1:7-Niederlage im letzten Test gegen den B-Klässler SV Strimmig in die neue Saison. Deswegen lautet Schmitz‘ Rat vor dem Auftaktspiel: „Wir sollten die Ergebnisse der Vorbereitung vergessen und bei Null anfangen.“ Er selbst kennt die Gründe für die teilweise doch vielen Gegentore – und hofft, dass das jetzt besser wird. Immerhin stehen ihm zum Auftakt wieder deutlich mehr Akteure zur Verfügung, die Startformation kommt der Wunschformation etwas näher. Allerdings werden mit Lorenz Budinger (Muskelfaserriss) und Zenel Mziu (Urlaub) zwei Akteure fehlen, zudem stehen hinter Marcel Michalski (Bänderverletzung) und Labinot Xhemajli noch Fragezeichen. Die Optionen im Vergleich zur Vorsaison sind aber etwas mehr geworden: Insgesamt sechs Neue haben sich der SG angeschlossen, darunter mit Billy Sissoko auch ein alter Bekannter. „Er hat eine Stelle in Bad Breisig bekommen“, sagt Schmitz, der sich freut, dass sein variabler Offensivakteur wieder zurück ist. Neumagen-Dhron wurde in der Vorsaison Siebter, Zell Zehnter.

SG Laufeld/Buchholz – SG Bremm (So., 14.30 Uhr, in Laufeld). Auch wenn es während der Vorbereitung die eine oder andere Hiobsbotschaft gab, ist Bremms Coach Jan Braun nicht unzufrieden mit den Eindrücken aus Training und Testspielen. Allerdings zog sich Luca Mertens einen Kreuzbandriss zu und auch Tim Straub (Teilruptur des Kreuzbandes), Jan Goldschmidt (Fuß- und Rückenverletzung) und Philipp Hirschen (Muskelsehnenriss) werden bis zum Winter fehlen. Zudem plagt sich Felix Probst noch mit einer Zerrung, „sodass wir Ausfälle von fünf erfahrenen Akteuren werden kompensieren müssen“, sagt Braun. Der hofft, dass mit Marco Gietzen zumindest ein erfahrener Akteur gegen Bezirksliga-Absteiger Laufeld für einen Kurzeinsatz infrage kommt. „Obwohl wir eigentlich einen breiten Kader haben, werden wir schon improvisieren“, so der Trainer, der froh ist, dass mit Lorenz Probst ein Akteur aus der zweiten Mannschaft hochgezogen werden konnte, dem er zutraut, direkt den Sprung in die Startelf zu schaffen. Doch weder die angespannte Personalsituation noch die Tatsache, dass nahezu die gesamte Mannschaft am Samstag auf der Hochzeit eines Spielers ist, will er für das erste Saisonspiel als Ausrede gelten lassen. „Wer spielen will, muss sich entsprechend darauf vorbereiten, das haben sich auch die Jungs zum Ziel gesetzt“, so Braun.

SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg – SV Dörbach (So., 14.30 Uhr, in Enkirch). Vor dem Ligaauftakt gegen den Dörbach ist man bei Aufsteiger Mont Royal vor allem noch auf der Suche nach einem Stürmer. Mit Aaron Reis und Dominik Spier fallen zwei Offensivkräfte verletzt länger aus, Alternativen sind rar. „Ich habe zwei Ideen im Kopf, haben im letzten Test gegen unsere A-Jugend ein wenig probiert, weiß aber noch nicht, für welche Variante ich mich entscheide“, sagt Coach Johannes Röhl. Unabhängig davon und wenn seine Mannschaft als Aufsteiger meist in der Rolle des Underdogs sein wird, will er sich in den Spielen nicht zu sehr nach dem Gegner richten, sondern das eigene Spiel auf den Platz bringen. „Klar, wir werden vielleicht ein wenig defensiver eingestellt sein, aber wir werden uns nicht Wochenende für Wochenende hinten reinstellen. Da hat niemand Spaß dran“, so der Trainer. Dem stehen trotz einiger verletzungs- und urlaubsbedingter Ausfälle 17, 18 Spieler zur Verfügung, auch die Wunschstartelf hat er im Kopf – nur die Stürmerfrage ist noch ungeklärt. Dörbach wurde in der Vorsaison Achter.