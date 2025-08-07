Mit gleich zwei großen Derbys und einem kleineren startet die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 in die neue Saison: In Weiler treffen der SC und der SSV Boppard aufeinander, in Ober Kostenz spielen die neu gegründete SG und die Kirchberger Reserve gegeneinander. Der Spieltag im Überblick:

Spvgg Cochem – TuS Rheinböllen (Fr., 19 Uhr). Den Auftakt in die Spielzeit machen zwei Mannschaften, die sich zuletzt vor knapp eineinhalb Jahren gegenüberstanden. Damals gewann Rheinböllen die Partie mit 8:1, stieg nur einen guten Monat später wieder in die Bezirksliga auf, aus der die Mannschaft von Tobias Lautz, der erst zur aktuellen Saison übernommen hat, bekanntlich direkt wieder abgestiegen ist. Seither hat sich beim TuS, abgesehen vom neuen Gesicht an der Seitenlinie, einiges getan. Spieler sind gegangen, Neue kamen dazu, Akteure wurden aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, sodass Lautz auf einen 28-Mann-Kader zurückgreifen kann. Der Plan ist aber der, dass, wenn es die Personallage zulässt, drei, vier Akteure nach unten abgegeben werden. Ob das am Wochenende der Fall sein wird, muss sich zeigen, denn mit Jannik Zander, Jonas Frank und Nevio Castronovo fallen drei Akteure verletzungsbedingt aus, Julian Hohns, Philipp Scherer, Tim Witzenrath und Keeper Leon Sonne weilen im Urlaub. „Das ist schon fast eine ganze Startelf, die uns da fehlt“, sagt Lautz, der dennoch den Anspruch hat, das Auftaktmatch an der Mosel zu gewinnen.

SV Blankenrath – SV Binningen (Fr., 19.30 Uhr). Die Gastgeber wollen ihr Kirmesspiel erfolgreich gestalten und wissen, dass sie von vielen als Favorit auf einen Platz ganz oben genannt werden. Sie wissen aber auch, wie schwer sie sich in der Vergangenheit gegen Binningen getan haben: Im Hinspiel der Vorsaison gab es eine Niederlage, im Rückspiel einen knappen Sieg. „Für mich gehören sie ohnehin zu den Top Fünf“, sagt Blankenraths Trainer Mario Weirich, der die Partie als „richtigen Gradmesser“ bezeichnet. Nach einer guten Vorbereitung mit ordentlichen Ergebnissen sagt er: „Die beste Vorbereitung bringt nichts, wenn du das erste Ligaspiel verlierst.“ Ganz so drastisch sieht es sein Binninger Gegenüber Dennis Kohlhaas nicht, sagt: „Im ersten Spiel wird noch keine Meisterschaft entschieden.“ Doch auch er würde gern mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten und hofft, dass Blankenrath „ähnlich schlecht startet wie in den beiden Vorjahren“. Er weiß aber auch, dass sich die Gastgeber mittlerweile gefestigt haben, über Robustheit und individuelle Klasse verfügen. Die attestiert er auch seinem Team, bei dem allerdings mit Lucas Etzkorn (Beckenverletzung) ein wichtiger Akteur fehlen wird. Weirich muss auf Steven Kolb, Lucas Badalow, Justus Hansen und Philipp Dick verzichten.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen – SG Mosel Löf (Sa., 17.30 Uhr, in Gondershausen). Beide Trainer freuen sich, dass es zum Auftakt mit dem kleinen Derby direkt einen richtigen Gradmesser geht – denn sowohl Morshausens Coach Andy Felgner als auch sein Löfer Gegenüber Udo Seifert erwarten den jeweiligen Gegner im oberen Bereich der Tabelle. Für die Hausherren bildet die Partie zudem den Auftakt in eine englische Woche mit Meisterschaft und Kreispokal 1 am Dienstagabend beim B-Lig-Aufsteiger SSV Buchholz. „Wir steigen also direkt voll ein“, sagt Felgner mit einem Lachen. „Wir wollen uns etwas anders ausrichten, wollen weniger naiv, insgesamt erwachsener spielen“, sagt er und lässt sich nicht allzu tief in die Karten blicken. Beim Personal ist er redseliger: Lukas Klumb sitzt noch eine Gelb-Rot-Sperre ab, Lukas Ponstein muss mit einem Muskelriss noch sechs bis acht Wochen pausieren, Darvin Erdle fehlt urlaubsbedingt und Philipp Flaßhaar konnte wegen Nackenproblemen nur eingeschränkt trainieren. Dafür stehen Tim Rohbeck und Jonas Schneider wieder zur Verfügung „und fühlen sich wie Neuzugänge an“. Auf der Gegenseite ist laut Seifert alles im Lot, trotz dreier Abgänge steht ihm weiterhin ein breiter Kader zur Verfügung – und der überzeugte auch in der Vorbereitung. „Ich bin guter Dinge für die Partie, die Jungs wollen wieder oben mitspielen und werden entsprechend Vollgas geben.“

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – TuS Kirchberg II (So., 14.45 Uhr, in Kappel). Auf einer Wunschliste der Gegner für das erste Saisonspiel hätte Kirchberg II sicherlich nicht ganz oben gestanden bei Pascal Endres, dem neuen Spielertrainer der neu gegründeten SG. „Mitten in der Saison wäre mir das lieber gewesen“, sagt er, weiß aber auch, dass es zu einem Vorteil werden könnte, dass seine Mannschaft in Kreis- und Rheinlandpokal bereits zwei Pflichtspiele absolviert hat – während es beim Gast in der gesamten Vorbereitung gerade einmal zu einem Testspiel reichte. Das sieht TuS-Trainer Andreas Auler als wenig problematisch an, „da wir ohnehin Woche für Woche eine andere Mannschaft haben und wir uns nicht wirklich einspielen können“. Wer ihm im Derby zur Verfügung stehen wird, ist noch offen, Auler hofft, dass der eine oder anderen aus der Ersten dabei sein wird. Das Duell ist übrigens auf mehreren Ebenen ein interessantes. Sowohl zwischen Ober Kostenz und Kirchberg als auch zwischen dem neuen SG-Partner und Kirchberg gibt es ein gewisses Maß an Rivalität, hinzu kommt, dass es für beide Trainer ein Aufeinandertreffen mit ihren Ex-Vereinen ist. Auler coachte Unzenberg viele Jahre lang, Endres spielte noch bis zuletzt in Kirchberg. Allerdings blickt er gelassen auf das Spiel: „Viele der Jungs sind nicht mehr dabei, ich weiß also gar nicht, welche Mannschaft da auf uns zukommt.“ Endres indes hat die Qual der Wahl, hat durch die Zusammenlegung einen breiten Kader, wird also auch unpopuläre Entscheidungen treffen müssen.

i Auch die beiden A-Staffel-6-Teams aus Hausbay (in Rot-Schwarz) und Morshausen trafen in der Vorbereitung aufeinander, im Finale des Philipp-de-Roy-Cups in Weiler. Da gewann Morshausen im Elfmeterschießen. Zum Auftakt der Saison spielen beide daheim, Morshausen am Samstag im kleinen Derby gegen Mosel Löf, Hausbay am Sonntag gegen Aufsteiger Dickenschied. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach – SG Dickenschied/Gemünden (So., 14.30, in Hausbay). Das Rheinlandpokalspiel gegen Andernach (0:8) hat Dickenschied ohne größere Blessuren überstanden, „es gibt maximal seelische Schäden“, sagt Trainer Michael Minke vor dem Auftaktspiel mit einem Augenzwinkern. Er ist sich aber sicher, dass seine Mannschaft die Niederlage gut verarbeiten kann – und macht deutlich, dass seine SG dieses Mal nicht so defensiv auftreten wird wie noch gegen den Rheinlandligisten: „Unsere Spielphilosophie ist schon auf Ballbesitz ausgelegt, wir haben richtig gute Fußballer in unseren Reihen und das wollen wir auch nutzen.“ Minke ist überzeugt, dass seine Mannschaft nach dem Hausbay-Spiel, er erwartet den Gegner am Ende im oberen Drittel der Tabelle, schon einmal weiß, was in der neuen Klasse auf sie zukommt, hat aber auch jetzt schon einen Unterschied ausgemacht. „In der B-Klasse haben auch mal 60, 70 gute Minuten gereicht, jetzt werden wir über 90 Minuten gefordert sein.“ Dabei wird er erst einmal auf Stürmer Niclas Kiefer verzichten müssen. Wie lange der ausfällt, ist offen. Gegen Andernach spielte Niclas Pleitz im Sturmzentrum – das könnte auch dieses Mal wieder eine Option sein. Die Gastgeber schieden ebenfalls unter der Woche im Pokal aus, allerdings im Kreispokal beim B-Klässler SG Kastellaun/Uhler mit 1:3. Für Haubays Trainer Mirko Bernd war es trotz der Niederlage mit einigen wichtigen Erkenntnissen verbunden: „Es war vor allem wichtig, nochmal einen guten Gegner zu haben, der giftig ist und Tempo über außen hat. Das kommt auch gegen Dickenschied auf uns zu.“ Gegenüber dem Dienstag-Spiel wird er einige Alternativen mehr haben mit Janis Leidig, Alexander Busch, Julian Stroschein oder den beiden Youngster Simon Gründel sowie Linus Nick.

SC Weiler – SSV Boppard (So., 15 Uhr). Nach zwei Jahren ohne gibt es endlich wieder das Bopparder Derby. Nachdem der SC die beiden jüngsten Aufeinandertreffen 2023 jeweils deutlich verloren hat, könnte der Eindruck entstehen, dass auch dieses Mal vieles für den SSV spricht. Schließlich ist der aus der Bezirksliga abgestiegen, während Weiler aus der B-Klasse aufgestiegen ist. Doch die beiden Trainer wecken eine andere Erwartungshaltung. Während SC-Coach Mario Lehnard mit der Vorbereitung durchweg zufrieden ist, gegen den großen Lokalrivalen auf das Kollektiv setzt und mit Lukas Müller (Kreuzbandriss) sowie Clemens und Caleb Alt (beruflich verhindert) nur auf drei Spieler verzichten muss, sieht die Lage bei SSV-Trainer Michael Hild anders aus. Da fehlt Jan Simon (Schultereckgelenkssprengung) wohl die gesamte Saison, Yannik Schröder nach Sehnenriss noch bis zum Winter, Markus Würfel angeschlagen bis Oktober, zudem ist Nijas Ilyasov am Sonntag privat verhindert. Immerhin gibt es bei Jonas Link Entwarnung: Nach seiner Handfraktur ist er einsatzfähig. „Trotzdem fallen uns vier absolute Leistungsträger aus“, sagt Hild. Hinzu komme noch, dass die Vorbereitung, auch durch die Ausfälle, „so schlecht war wie wohl noch nie unter meiner Regie“, wie es Hild nennt. Immerhing gewann der SSV unter der Woche im Kreispokal 1 mit 3:1 bei B-Ligst Mörschbach II. Dennoch sagt Hild: „Stand jetzt glaube ich nicht, dass wir körperlich in der Lage sind, über die volle Distanz mitzuhalten, unabhängig vom Gegner. Die Mannschaft kann mich natürlich auch eines Besseren belehren, gerade, weil es Derby ist.“ Davon jedenfalls geht Lehnard aus, der beim einen oder anderen auch eine Wunderheilung erwartet. Unabhängig davon freut er sich aufs Derby. „Viele kamen auf mich zu, haben von einem Brett direkt am Anfang gesprochen. Aber ich habe Bock drauf, schließlich weiß zu Beginn keiner, wo er steht.“

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Vorderhunsrück (So., 16 Uhr). Wirklich gute Erinnerungen hat Ellenz-Poltersdorfs Spielertrainer Daniel Schneiß nicht an die Aufeinandertreffen mit Vorderhunsrück. Sowohl in Testspielen als auch in Pokal setzte es relativ viele Gegentore. „Ich habe zweimal gegen sie gespielt und zwölf Gegentore bekommen.“ Dafür gab e aus seiner Sicht zwei Gründe: Zum einen die Vorderhunsrücker Standardstärke, die auf die Ellenzer Standardschwäche beim Verteidigen getroffen war, zum anderen die körperliche, robuste Spielweise der Gastgeber. „Ich denke, wir haben bei Standards deutlich zugelegt. Den Härtetest haben wir am Sonntag“, sagt Schneiß, der hofft, dass es seiner Mannschaft gelingt, den Gästen die Stärken zu nehmen und deren Schwächen zu nutzen. Eine weitere Hoffnung: dass sein SSV wieder konsequenter vor dem gegnerischen Tor wird. Was den Aufsteiger in der Vorsaison noch ausgezeichnet hatte, war während der Vorbereitung ein Makel. „Wir machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten“, so Schneiß. Und die Gäste? Die wissen sehr genau um die Ellenzer Stärken. Aus den direkten Duellen, aber auch, weil Coach Alex Blatt den Gegner bei deren Testspiel gegen Strimmig beobachtet hatte: „Die sind vorne schon wirklich gut besetzt, haben technisch starke Kicker in ihren Reihen.“ Blatt jedenfalls freut sich auf das Duell. „Ich glaube, die sind alle schon ein bisschen fußballverrückt da und die Anlage ist wirklich top. Das macht sicherlich Bock, da zu zocken.“