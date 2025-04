Nachdem in der vergangenen Woche sowohl die SG Zell (0:2 gegen Altrich) als auch die SG Bremm (0:7 gegen Niederemmel) Niederlagen hinnehmen mussten, stehen beide Mannschaften am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 vor ganz unterschiedlichen Aufgaben: Für Bremm geht es gegen den Tabellenzweiten SV Hetzerath, Zell empfängt zu Hause Ligaschlusslicht Thalfang. In der Favoritenrolle sieht der spielende Co-Trainer Klaus Fahrenkrog sein Team allerdings nicht. Aus Gründen.

SG Zell/Bullay/Alf – SG Thalfang (So., 14.30 Uhr, in Zell). Auch wenn es in der Vorwoche in Altrich eine 0:2-Niederlage gab, war das Zeller Trainerduo Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog nicht unzufrieden mit der Leistung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es derart viele Ausfälle zu kompensieren galt. Auch im Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Thalfang stehen wieder einige Leistungsträger nicht zur Verfügung: Jonas Münster, Niklas Batz, Jordan Baumstark und Dominik Binz fehlen verletzungsbedingt, zudem ist Felix Görgen nach seiner Roten Karte bis zum 10. Mai gesperrt. „Wir müssen entsprechend aktuell von Einheit zu Einheit schauen“, sagt Fahrenkrog über die schwierigen Bedingungen. Auch dieses Mal soll wieder mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft oder von den Alten Herren aufgefüllt werden. Obwohl sein Team derzeit 17 Punkte mehr auf dem Konto hat als der Gegner, sieht er das nicht unbedingt in der Favoritenrolle. „Wir schätzen das schon realistisch ein. Zu einen aufgrund unserer Personalsituation, zum anderen, weil, sieht man mal von Niederemmel ab, in dieser Klasse jeder jeden schlagen kann“, sagt Fahrenkrog.

SG Bremm – SV Hetzerath (So., 14.45 Uhr). Die 0:7-Klatsche gegen Ligaprimus Niederemmel steckte Bremms Coach Jan Braun auch noch zu Beginn der Woche in den Knochen. Es war nach dem 1:3 gegen Trittenheim nicht nur die zweite Niederlage, sondern der zweite schwache Auftritt seiner Mannschaft in Folge. „Ich erwarte jetzt Wiedergutmachung für diese Leistungen und auch für eine sehr unglückliche Hinspielniederlage“, sagt der SG-Übungsleiter und fordert von seiner Mannschaft, dass die wieder die Bremmer Tugenden – laufen, kämpfen, alles geben – auf den Platz bringt. Das ist seiner Meinung nach auch nötig, um die gute Hetzerather Offensive in den Griff zu bekommen und deren Angriffsbemühungen bereits im Keim zu ersticken. Hinter Niederemmel stellen die Gäste die zweitbeste Offensive, schießen pro Spiel durchschnittlich mehr als 2,5 Tore. „Das wird eine ganz schwierige Aufgabe und am Ende wird die Tagesform entscheiden“, so Braun, der verletzungsbedingt auf Keeper Florian Bauer und Tim Straub verzichten muss, zudem weilt Hendrik Knaf im Heimaturlaub. „Unabhängig davon wollen wir unseren Zuschauern mit erster und zweiter Mannschaft ein Sechs-Punkte-Wochenende bescheren“, sagt der Trainer.