Eine Partie der Kreisliga A Staffel 6 fand bereits am Mittwoch statt, und da währte der Bremmer Jubel über den ersten Saisontreffer nicht lang, am Ende stand eine 1:5-Niederlage gegen Blankenrath. Weiter geht es mit dem sechsten Spieltag am Freitag.
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Auch der sechste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist ein entzerrter. Bremm und Blankenrath (1:5) haben bereits gegeneinander gespielt, zwei weitere Partien finden am Freitagabend statt, die übrigen vier Spiele gehen am Sonntag über die Bühne.