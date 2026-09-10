Kreisliga A Staffel 6 Bremmer Premierentor bei deutlicher Niederlage Sina Ternis 10.09.2026, 10:38 Uhr

i Felix Fuchs (rotes Trikot, hier im Duell mit Strimmigs Thomas de Valk) hatte seinen Anteil am klaren Auswärtssieg seines SV Blankenrath am Mittwoch bei der SG Bremm. Zum Auftakt des sechsten Spieltags gewann Blankenrath an der Mosel mit 5:1, Fuchs steuerte zwei Tore bei. Die restlichen Partien des Spieltags gehen am Freitag und Sonntag über die Bühne. Christian Kiefer

Eine Partie der Kreisliga A Staffel 6 fand bereits am Mittwoch statt, und da währte der Bremmer Jubel über den ersten Saisontreffer nicht lang, am Ende stand eine 1:5-Niederlage gegen Blankenrath. Weiter geht es mit dem sechsten Spieltag am Freitag.

Auch der sechste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ist ein entzerrter. Bremm und Blankenrath (1:5) haben bereits gegeneinander gespielt, zwei weitere Partien finden am Freitagabend statt, die übrigen vier Spiele gehen am Sonntag über die Bühne.







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