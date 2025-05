Zwei Auswärtsspiele, zwei Niederlagen, so die Bilanz der beiden Kreis-Cochem-Clubs SG Zell und SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Vor allem in Zell war man nach der Niederlage bei der bereits abgestiegenen SG Moseltal enttäuscht.

FV Morbach II – SG Bremm 2:0 (0:0). Aus Sicht von Bremms Trainer Jan Braun wäre ein Remis durchaus das gerechtere Ergebnis gewesen, denn seine Mannschaft hatte 60 Minuten lang einen ordentlichen Auftritt gezeigt, um dann in der Schlussphase die Gastgeber besser aufkommen zu lassen – und noch zwei Gegentore zu kassieren. Schon mit Blick auf die kommende Spielzeit hatte Bremm dieses Mal aus einer neuen Grundordnung heraus gespielt und das über weite Strecken gut gemacht. „Die Laufwege waren ordentlich, wir haben uns Chancen erarbeitet und haben sogar ein Abseitstor geschossen“, sagte Braun. Einziges Manko: Seine Mannschaft belohnte sich nicht mit Toren für den engagierten Auftritt. Und mit zunehmender Spieldauer kam Morbach II dann besser ins Spiel, erzielte nach knapp 70 Minuten das 1:0 und ließ nur fünf Minuten später das 2:0 folgen. Zunächst hatte Florian Bauer im Bremmer Tor einen von Marius Lorenz getretenen Foulelfmeter gehalten, war dann aber beim Nachschuss machtlos. „In der Schlussphase waren die dann einfach etwas giftiger und griffiger“, bilanzierte Braun, der dennoch nicht unzufrieden war.

Tore: 1:0 Matteo Gorges (68.), 2:0 Marius Lorenz (73.).

SG Moseltal Maring – SG Zell/Bullay/Alf 2:1 (1:0). Im Anschluss an die Partie appellierte das Trainerduo Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog noch einmal an die Mannschaft: Unter der Woche im Training noch einmal alles rauszuhauen und die Saison im Idealfall mit einem Sieg abzuschließen. Dazu muss, das dürfte jedem in Maring bewusst gewesen sein, eine andere Leistung abgerufen werden als beim Tabellenvorletzten. Denn da hatte Zell im Prinzip die komplette erste Halbzeit verschlafen, war ordentlich ins Spiel gekommen, hatte dann aber nach dem Gegentreffer den Faden gänzlich verloren und war bis zum Pausenpfiff auch nicht wieder in die Spur gekommen. „Einstellung und Biss haben komplett gefehlt“, sagte Fahrenkrog. Das wurde nach Wiederanpfiff etwas besser, auch durch die Einwechslung von Niklas Batz, der nach langer Verletzungspause wieder erste Spielminuten sammeln durfte und direkt das Zeller Offensivspiel belebte. Allerdings fiel der Anschlusstreffer zu spät – am Ende stand eine Niederlage gegen einen „vermeintlich schwächeren Gegner“, wie es Fahrenkrog nannte. Der hofft, dass seine Mannschaft unter der Woche und auch am kommenden Wochenende die richtige Reaktion zeigt. Die SG hatte in vier Spielen gegen die beiden Schlusslichter gerade einmal einen Punkt geholt, „und das ist eigentlich zu wenig“, so der Co-Trainer.

Tore: 1:0 Kilian Hoffmann (10.), 2:0 Elias Grett (88.), 2:1 Amadou Billy Sissoko (90.).