Schon nach wenigen Minuten lag die SG Bremm in Föhren mit 0:2 zurück, zeigte aber vor allem nach der Pause eine ordentliche Reaktion, die bei der 0:4-Niederlage aber nicht von Erfolg gekrönt war.

Während die Partie zwischen der FV Morbach II und der SG Zell/Bullay/Alf in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 aufgrund von Personalmangel bei beiden Klubs auf Mittwoch, 14. Mai (19.30 Uhr), verlegt worden ist, kassierte die SG Bremm beim Tabellenzweiten, dem SV Föhren, eine deutliche 0:4-Niederlage.

Das Spiel war aus Sicht von Coach Jan Braun bereits nach elf Minuten entschieden, da nämlich hatte seine Mannschaft schon mit 0:2 zurückgelegen. „Föhren hat zwei Angriffe nach dem gleichen Muster gefahren und hat beide erfolgreich zu Ende gebracht“, so der Bremmer Coach. Auch das dritte Tor sei auf ähnliche Weise und noch vor der Pause gefallen.

Braun macht seiner Elf keinen Vorwurf

In der Kabine gab es dann deutliche Worte, „wir haben uns alle noch einmal berappelt“, und nach Wiederanpfiff einen deutlich stärkeren Auftritt der Gäste, die es immer wieder schafften, die Räume zu finden, den Ball ordentlich in den eigenen Reihen laufen zu lassen, die es aber eben nicht schafften, auch im letzten Drittel die nötige Torgefahr auszustrahlen und damit zu klaren Einschusschancen zu kommen. „Da fehlen uns aktuell einfach die nötige Genauigkeit und ein Stück weit auch das Glück“, sagte Braun.

Dennoch machte er seiner dieses Mal sehr jungen Mannschaft keinen Vorwurf. Die hatte in Hälfte zwei fußballerisch phasenweise überzeugt und soll auch in den kommenden Partien entsprechend viel Einsatzzeit bekommen. „Die Jungs müssen lernen, auch mit schwierigen Situationen umzugehen und dazu brauchen sie Spielpraxis“, so ihr Trainer. Bremm ist damit erst einmal auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht, weil allerdings auch Lüxem II auf dem ersten Abstiegsplatz seine Partie verloren hat, ist der Klassenerhalt auch rechnerisch gesichert.

Tore: 1:0 Daniel Loibl (3.), 2:0 Marvin Haubrich (11.), 3:0 Christopher Haubrich (27.), 4:0 Paul Müller (59.).