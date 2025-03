Es sind die Geschichten, die der Fußball schreibt: Zum letzten Mal lief Billy Amadou Sissoko für die SG Zell in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 auf – und traf beim 4:1-Sieg gegen den SV Hetzerath gleich doppelt. Tristesse herrscht indes in Bremm.

Während die SG Zell in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist, musste die SG Bremm zu Hause eine schmerzliche Niederlage hinnehmen.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Hetzerath 4:1 (2:1). Es war ein Ausstand, wie sich ihn Trainer und Spieler wohl nicht schöner hätten wünschen können: Amadou Billy Sissoko wird die SG Zell mit sofortiger Wirkung verlassen, weil es ihn aus beruflichen Gründen nach Darmstadt zieht. In seinem letzten Spiel für die SG traf der Offensivakteur noch einmal doppelt, bereitet sich und seinem Team damit ein schönes Abschiedsgeschenk. „Ein großes Dankeschön an Billy. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagte der spielende Co-Trainer Klaus Fahrenkrog. Dessen Team war zwar früh in Rückstand geraten, hatte sich davon aber nicht aus der Bahn werfen lassen und die Partie noch vor der Pause gedreht. Allerdings hatten die Gastgeber in den entscheidenden Phasen auch Glück beziehungsweise mit Florian Binzen einen starken Rückhalt im Tor: Der vereitelte vor dem 2:1 und nach dem 3:1 zwei Hetzerather Großchancen und hielt seine Mannschaft damit auf der Siegerstraße. „Wir haben dann auch zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht“, befand Fahrenkrog, dessen Team durch den Dreier in der Tabelle einen Sprung auf Rang sieben gemacht hat, nur noch zwei Zähler hinter dem Lokalrivalen SG Bremm. Und das, obwohl die Personalsituation weiterhin angespannt war: Mit Ingo Berg, Jürgen Iancu und Pascal Orth mussten drei AH-Spieler aushelfen.

Tore: 0:1 Carlos De Miguel Diez (14.), 1:1 Finn Scheid (20.), 2:1 und 3:1 Amadou Billy Sissoko (41., 64.), 4:1 Providence Ebere (85.).

SG Bremm – SV Trittenheim 1:3 (0:1). Nein, so hatte sich Bremms Trainer Jan Braun die Heimpremiere im Jahr 2025 wahrlich nicht vorgestellt, fand nach dem blutleeren Auftritt seiner Mannschaft deutliche Worte: „Da muss sich jeder Einzelne, der den Platz verlassen hat, die Frage stellen, ob er wirklich alles gegeben hat und ob das dem eigenen Anspruch gerecht wird.“ Braun konnte diese Frage klar mit „Nein“ beantworten. Sein Team hatte es dem Gegner viel zu einfach gemacht, zu Toren zu kommen. Alle drei Treffer waren nach Standardsituationen gefallen – und die hatten die Gastgeber schlecht verteidigt. Der Treffer durch Rico Fuhrmann gut zehn Minuten vor dem Ende konnte den Trainer da nicht wirklich besänftigen. Dem war die Enttäuschung ob des Auftritts seiner Mannschaft, und das vor eigenem Publikum, anzumerken. Die SG musste damit Trittenheim in der Tabelle vorbeiziehen lassen, die Gäste haben, genau wie Bremm, 28 Zähler auf dem Konto, aber das bessere Torverhältnis.

Tore: 0:1 Raimo Wöhl (19.), 0:2 Janis Kettern (58.), 0:3 Fionn Arns (70.), 1:3 Rico Fuhrmann (79.).