Kreisliga A Staffel 9 Bremm zeigt gute Leistung, verliert aber in Dörbach Sina Ternis 19.04.2026, 09:30 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Durch einen frühen und einen späten Treffer hat die SG Bremm ihr Gastspiel beim SV Dörbach mit 0:2 verloren. Dennoch war Coach Jan Braun zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, dem vorn aktuell die Durchschlagskraft fehlt.

Die Achterbahnfahrt der Ergebnisse hält an für die SG Bremm. Nach einem Sieg in der Vorwoche, zwei Niederlagen und einem Remis davor, setzte es auch dieses Mal eine Niederlage für die Mannschaft von Coach Jan Braun: Das Gastspiel beim Aufstiegsaspiranten in der Fußball-Kreisliga Staffel 9, dem SV Dörbach, ging mit 0:2 (0:1) verloren.







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