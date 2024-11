Die Woche vor dem großen Derby Bremm will starkem Jahr Krone aufsetzen 08.11.2024, 11:58 Uhr

i Symbolbild dpa

Einem guten Fußballjahr 2024 die Krone aufsetzen, das ist die Zielsetzung der SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 vor den verbleibenden drei Partien. Für die SG Zell geht es darum, das Polster nach unten vor dem Winter noch zu vergrößern.

Jeweils vor zumindest auf dem Papier lösbaren Aufgaben stehen die SG Zell (7.) und die SG Bremm (3.) am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Zell empfängt den SV Dörbach (5.), Bremm reist zur SG Moseltal (13.) nach Lieser, ehe es am kommenden Sonntag in Bremm zum direkten Aufeinandertreffen kommt.

