Zum letzten Mal in der Saison müssen die SG Bremm (9.) und der punktgleiche Lokalrivale SG Zell/Bullay/Alf (10.) am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 auswärts ran. Vor allem für Bremm geht es bei der FV Morbach II darum, die schlechte Rückrundenbilanz noch ein wenig aufzupolieren. Zell indes spielt bei der SG Moseltal Maring und damit bei einem Team, das bereits abgestiegen ist.

SG Moseltal Maring – SG Zell/Bullay/Alf (So., 14.30 Uhr). Nach der 0:5-Klatsche am Mittwoch bei der FV Morbach II will die SG Zell auf dem Rasenplatz in Maring-Noviand wieder Zählbares einfahren. Schließlich stehen die Gastgeber bereits seit geraumer Zeit als Absteiger fest, haben in 24 Partien gerade einmal 16 Zähler eingefahren, einen davon allerdings im Hinspiel gegen Zell, als es ein 0:0 gab. „Wir haben uns gegen Moseltal immer schwergetan“, sagt der spielende Co-Trainer Klaus Fahrenkrog. Der hofft auf einen besseren Auftritt als in Hälfte eins gegen Morbach, erwartet aber auch einiges an Gegenwehr, schließlich ist es für die Gastgeber das letzte Heimspiel der Saison. „Die wollen sich bestimmt vernünftig verabschieden“, so Fahrenkrogs Mutmaßung: „Aber wir wollen auch von Beginn an zeigen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen.“ Schließlich geht es für seine Mannschaft weiterhin darum, in der Tabelle noch die eine oder andere Position gutzumachen. Ob Niklas Batz und Jonas Münster in Maring mitwirken können, ist noch offen, hinter beiden steht aus beruflichen Gründen ein Fragezeichen.

FV Morbach II – SG Bremm (So., 15 Uhr, in Burgen). Seit 15. März wartet die SG Bremm auf ein Erfolgserlebnis. Da gab es einen 2:0-Sieg beim Absteiger SV Lüxem II, seither kassierte die Mannschaft von Coach Jan Braun fünf Niederlagen und fuhr zwei Unentschieden ein. Beim Gastspiel auf dem Hybridrasen in Burgen und gegen die FV Morbach II würde sich der Trainer endlich noch einmal ein Erfolgserlebnis wünschen und das kann seiner Meinung nach dann gelingen, wenn seine Mannschaft das Gesicht der Hinrunde zeigt. Zur Erinnerung: Nach der Hälfte der Saison hatte die SG noch auf Rang drei gelegen, hatte 22 Punkte eingefahren, in der Rückrunde kamen bislang erst acht Zähler dazu, dass bedeutet in der Rückrundentabelle aktuell den drittletzten Platz. In der Vorwoche bei der 4:5-Niederlage gegen den SV Wittlich hatte Braun zumindest in der Offensive einen Schritt nach vorne gesehen, allerdings waren fünf Gegentore deutlich zu viel. „Da müssen wir es schaffen, die Balance hinzubekommen und auch defensiv ordentlich zu arbeiten“, sagt er. Personell ist die Mosel-SG derzeit arg gebeutelt: Philipp Liel, Erik Boos, Tim Straub, Markus Tütenberg und Jan Goldschmidt fallen verletzt aus, werden aller Voraussicht nach auch in dieser Saison nicht mehr eingreifen können, Marco Gietzen und Paul Treis sind beruflich verhindert, Marcel Kranz ist gesperrt und Paul Straub im Urlaub.