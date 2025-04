Während die SG Bremm in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 am Sonntag Spieler an die C-Klasse-Reserve abtreten kann, gestaltet sich die Situation bei Rivale SG Zell deutlich weniger komfortabel. Auch deswegen wurde der Abstiegskampf ausgerufen.

Während die SG Bremm den „Unentschieden-Fluch“ in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 beenden will, geht es für die SG Zell darum, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Beide stehen allerdings vor schweren Auswärtsaufgaben am 21. und sechstletzten Spieltag.

SG Altrich – SG Bremm (So., 14.30 Uhr). Es ist ein Duell der Tabellennachbarn auf dem Altricher Rasen. Die Gastgeber stehen als Siebter einen Rang und einen Punkt hinter Bremm, der Trend spricht allerdings für sie: In diesem Jahr ist Altrich noch ungeschlagen (vier Siege und ein Remis). Das hat aus Sicht von Bremms Coach Jan Braun Gründe: „Sie hatten in der Hinrunde enormes Verletzungspech. Nachdem es in der Hinsicht mittlerweile wieder besser aussieht, haben sie sich auch leistungstechnisch wieder gefangen.“ In der Hinrunde gab es ein 2:2, da hatte das Braun-Team eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben, auch, weil es verpasst hatte, die Führung weiter auszubauen.

„Das Spiel steht ein wenig sinnbildlich für unsere Saison und spiegelt sich auch in einem Unentschieden-Fluch“, so Braun. Bereits acht Remis gab es für Bremm in dieser Spielzeit. „Das wollen wir am Sonntag gern durchbrechen“, so die Vorgabe des Übungsleiters, der vor allem auf eine effektivere Chancenverwertung hofft. Nicht dabei sein werden weiterhin Keeper Florian Bauer sowie Tim Straub. Zudem werden einige Spieler, die zuletzt nicht zu ausreichend Einsatzzeiten kamen, wohl in der zweiten Mannschaft (Auswärtsspiel um 13.30 Uhr in Neuerburg) aushelfen, um dort Spielpraxis zu sammeln.

SV Föhren – SG Zell/Bullay/Alf (So., 14.30 Uhr). Nach nur drei Punkten aus den jüngsten fünf Partien hat Zells spielender Co-Trainer Klaus Fahrenkrog den Abstiegskampf ausgerufen. Vor der Partie beim Tabellenvierten Föhren beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone und den Drittletzten SV Lüxem II zwar noch relativ komfortable acht Punkte, allerdings war vor allem die Niederlage gegen Schlusslicht SG Thalfang sicherlich Warnschuss genug – und die Aufgabe in Föhren dürfte ungleich schwerer werden, weil auswärts und weil gegen eine Mannschaft, die sich noch berechtigte Hoffnungen auf Relegationsrang zwei machen kann.

Derzeit beträgt der Föhrener Rückstand auf den Zweiten Mehring nur drei Zähler. Hinzu kommt aus Zeller Sicht, dass die Personallage weiterhin äußerst angespannt bleibt. Veränderungen sind nicht in Sicht. Dominik Binz und Jonas Münster befinden sich mittlerweile im Aufbautraining, ein Einsatz käme aber definitiv zu früh. Um dennoch eine Chance zu haben, „müssen wir die individuellen Fehler abstellen und schwierige Situationen klar lösen“, so Fahrenkrogs Forderung. Zudem sei es wichtig, in der schwierigen Phase, in der sich die Mannschaft gerade befinde, als Einheit aufzutreten und eine Reaktion gerade auf die schwache zweite Hälfte gegen Thalfang zu zeigen. „Und dann können wir in die Osterpause gehen und die Gelegenheit nutzen, noch mal Kraft zu tanken“, so der Co-Trainer.