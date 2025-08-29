In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 kommt es am Sonntag zum ersten COC-Derby, wenn die SG Bremm den Aufsteiger SG Mont Royal Kröv empfängt. Während die Gastgeber zuletzt in die Spur gefunden haben, läuft es bei Mont Royal noch nicht so richtig rund. Die SG Zell/Bullay/Alf indes fuhr in der Vorwoche in Herforst den ersten Dreier ein und empfängt am Sonntag mit der SG Fidei einen weiteren Aufsteiger.

SG Zell/Bullay/Alf – SG Fidei Schleidweiler (So., 14.30 Uhr, in Bullay). Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche in Herforst war die Erleichterung groß bei der SG Zell. Die hatte sich mit einem engagierten Auftritt, vor allem mit einer kämpferisch überzeugenden Leistung aus Sicht von Trainer Sascha Schmitz den ersten Dreier verdient – und will am Sonntag auf dem Bullayer Rasen gegen den nächsten Neuling im Idealfall direkt nachlegen. Allerdings kommt mit der SG Fidei eine Mannschaft, die sich nach dem Aufstieg offensichtlich schnell in der neuen Liga akklimatisiert hat. Zwar gab es gegen Zells Lokalrivalen Bremm in der Vorwoche eine knappe 2:3-Niederlage, davor hatte die Mannschaft, zu der die Orte Zemmer, Schleidweiler, Rodt und Orenhofen gehören, die ersten beiden Partien gewonnen, schoss in drei Partien elf Tore. „Wir wissen um deren offensive Qualitäten“, sagt Schmitz, macht aber auch deutlich, dass seine Mannschaft, gerade auf dem engen Bullayer Rasen, auch Druck machen und offensiv agieren will. Die Personalsituation bei der heimischen SG bleibt allerdings angespannt: David Böhm, Lorenz Budinger, Finn Scheid und Taifun Akin weilen im Urlaub, gegenüber der Vorwoche kommt aber Providence Ebere nach Verletzungspause zurück. „Das Problem mit dem Urlaub zieht sich schon seit der Vorbereitung durch“, sagt Schmitz, der hofft, dass ich die Lage spätestens im Laufe des Septembers entspannt.

SG Bremm – SG Mont Royal Kröv/Pünderich/Burg/Enkirch/Reil (So., 14.45 Uhr). Gut 30 Kilometer sind es von Bremm nach Kröv, sodass das Aufeinandertreffen der beiden Vereine maximal als kleines Derby bezeichnet werden kann. Schnittmengen zwischen beiden Vereinen sucht man deswegen in der jüngeren Vergangenheit vergebens. Dennoch sagt Bremms Trainer Jan Braun: „So ein Derby hat dann doch immer seine eigenen Gesetze, deswegen erwarten wir eine schwierige Aufgabe.“ Seine Mannschaft hatte zuletzt gegen zwei Aufsteiger zwei Siege in Folge gelandet, will nun den dritten Dreier, ebenfalls gegen einen ehemaligen B-Ligisten, nachlegen. Die Gäste indes reisen noch ohne jegliche Punktausbeute an, stehen, auch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber der FV Morbach II auf dem letzten Tabellenplatz. Durchschnittlich hat Mont Royal bisher fünf Gegentore pro Spiel kassiert. Das ist auch Coach Johannes Röhl zu viel. Der erwartet eine deutliche Reaktion gegenüber den jüngsten beiden Partien. „Dass es diese Saison nicht einfach werden wird, war klar. Aber ich erwarte mehr Kampfgeist von der Mannschaft“, findet er deutliche Worte.

Röhl bangt vor der Partie noch um seinen Kapitän Maximilian Filzen (Leistenprobleme) und um Lui Petry (krank). Definitiv nicht dabei sein wird Jason Oetzel nach seiner Gelb-Roten Karte in der Vorwoche beim 0:4 gegen Dhrontal Haag. Bei den Gastgebern sind die Personalprobleme noch größer: Marcel Kranz, Hendrik Knaf, Marco Gietzen und Kilian Schneiders fehlen neben den Langzeitverletzten Tim Straub, Philipp Hirschen, Luca Mertens und Jan Goldschmidt, hinter Gianluca Knapp steht noch ein Fragezeichen, dafür kehren Marius Schneiders und Rainer Zenz zurück. „Da werden wir etwas improvisieren müssen, werden aber natürlich alles dran setzen, die bestmögliche Truppe aufzubieten“, so Braun.