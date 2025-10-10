Kreisliga A Staffel 9 Bremm will am Sportfest den nächsten Dreier einfahren 10.10.2025, 11:00 Uhr

i Bremms Kapitän Philipp Liel (links) musste die vergangenen beiden Partien verletzungsbedingt passen, im Sportfest-Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen Bezirksliga-Absteiger Dhrontal Haag ist der Offensivmann wieder eine Option. Bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied würde Bremm für eine Nacht die Tabellenführung in der A Staffel 6 übernehmen. Alfons Benz

Spieltag zehn in der Kreisliga A Staffel 9 ist gleichbedeutend mit einem „COC-Heimspielwochenende“, denn sowohl Bremm als auch Zell und Mont Royal dürfen auf dem eigenen Platz ran – Bremm bereits am Samstag.

Dreimal Heimspiel heißt es am zehnten Spieltag für die COC-Vereine in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Den Auftakt macht bereits am Samstag die SG Bremm.SG Bremm – SG Dhrontal Haag (Sa., 19.30 Uhr). Weil in Bremm am Wochenende das Sportfest stattfindet, wurde die Partie gegen Dhrontal auf Samstag vorverlegt.







