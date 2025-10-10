Spieltag zehn in der Kreisliga A Staffel 9 ist gleichbedeutend mit einem „COC-Heimspielwochenende“, denn sowohl Bremm als auch Zell und Mont Royal dürfen auf dem eigenen Platz ran – Bremm bereits am Samstag.
Lesezeit 2 Minuten
Dreimal Heimspiel heißt es am zehnten Spieltag für die COC-Vereine in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Den Auftakt macht bereits am Samstag die SG Bremm.SG Bremm – SG Dhrontal Haag (Sa., 19.30 Uhr). Weil in Bremm am Wochenende das Sportfest stattfindet, wurde die Partie gegen Dhrontal auf Samstag vorverlegt.