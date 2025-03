Während die SG Bremm den ersten Sieg seit Monaten feiern konnte und durch das 2:0 gegen Lüxem II einen Sprung auf Rang vier der Tabelle der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 machte, musste die SG Zell bei Ligaprimus Niederemmel eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Dennoch beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge weiterhin neun Zähler.

SV Lüxem II – SG Bremm 0:2 (0:1). Durchatmen bei der SG Bremm: Die Mannschaft von Coach Jan Braun hat endlich wieder einen Ligasieg gefeiert – den letzten gab es am 12. Oktober beim 1:0 gegen den SV Föhren, anschließend folgten eine Niederlage und vier Remis. „Endlich“, war dann auch Brauns erste Reaktion nach dem verdienten Dreier in Lüxem. „Zwei Tore hatten wir ja schon öfter, aber die waren anders verteilt“, spielte er auf die vielen 1:1-Unentschieden an. Der Dreier in Lüxem war vor allem das Ergebnis einer enormen Willensleistung, auch, weil die Gastgeber, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, vor allem kämpferisch alles gaben. Bremm versuchte es indes fußballerisch zu lösen, brauchte Geduld, um die gut stehende Lüxemer Abwehr zu knacken.

Das 1:0 durch Philipp Liel gab den Gästen dann erst einmal Sicherheit. „Allerdings hat die nicht allzu lange angehalten und wir haben uns dann irgendwie in die Pause gerettet“, so Braun. In der Phase vor der Halbzeit waren die Gastgeber besser, allerdings ohne gefährlich vors Tor zu kommen. Das schaffte nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff dann die SG: Maurice Mertens vollendete einen schönen Konter mit einem satten Schuss aus rund 13 Metern. Die Vorentscheidung. „Danach haben wir es souverän runtergespielt“, so Braun.

Tore: 0:1 Philipp Liel (23.), 0:2 Maurice Mertens (52.).

SV Niederemmel – SG Zell/Bullay/Alf 4:1 (2:0). Nichts zu holen war für ersatzgeschwächte Zeller bei Tabellenführer Niederemmel, bei dem sich Benedikt Vogedes gleich dreimal in die Torschützenliste eintrug und die SG nahezu im Alleingang abschoss. „Die Personalsituation ist aktuell wirklich verheerend“, sagte Zells Spielertrainer Klaus Fahrenkrog. Er und Trainerkollege Sascha Schmitz mussten mit Akteuren aus zweiter Mannschaft und von den Alten Herren (unter anderem Pascal Orth, auch Schmitz musste selbst spielen) auffüllen, um überhaupt antreten zu können. Den Spielern, die am Ende auf dem Platz standen, wollte und konnte er dann auch keinen Vorwurf machen: „Die Jungs haben wirklich alles gegeben, aber wir haben unsere Chancen dann nicht zwingend genug zu Ende gespielt.“ Man habe gemerkt, dass Niederemmel eine eingespielte Truppe sei – und diese Eingespieltheit fehlte den komplett durchgewürfelten Gästen dieses Mal. Aktuell geht es laut Fahrenkrog deswegen primär darum, von Training zu Training zu schauen und zu hoffen, dass einige Akteure zeitnah zurückkehren.

Tore: 1:0 Benedikt Vogedes (22.), 2:0 Dominik Ludwig (31.), 3:0 Vogedes (49.), 3:1 Amadou Billy Sissoko (71.), 4:1 Vogedes (76.).