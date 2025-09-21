Mont Royal weiterhin sieglos Bremm und Zell präsentieren sich in Torlaune 21.09.2025, 19:01 Uhr

i Symbolbild dpa

Torreich ging es zumindest bei zwei von drei COC-Klubs in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zu: In Monzelfeld, wo die SG Bremm gastierte, fielen ebenso sieben Treffer wie in der Partie zwischen der SG Altrich und der SG Zell.

Während die SG Mont Royal in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 weiterhin auf den ersten Sieg wartet, durften sowohl die SG Bremm als auch die SG Zell am siebten Spieltag Kantersiege bejubeln. Zell traf fünfmal, Bremm sogar siebenmal – beide machten dadurch einen Sprung in der Tabelle.







