Torreich ging es zumindest bei zwei von drei COC-Klubs in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zu: In Monzelfeld, wo die SG Bremm gastierte, fielen ebenso sieben Treffer wie in der Partie zwischen der SG Altrich und der SG Zell.
Während die SG Mont Royal in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 weiterhin auf den ersten Sieg wartet, durften sowohl die SG Bremm als auch die SG Zell am siebten Spieltag Kantersiege bejubeln. Zell traf fünfmal, Bremm sogar siebenmal – beide machten dadurch einen Sprung in der Tabelle.