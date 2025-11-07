Bremm steht vor dem nächsten Verfolgerduell

Noch zwei Spiele bis zur Winterpause haben die COC-Teams in der Kreisliga A Staffel 9 vor der Brust und die Aufgaben zum Rückrundenstart an diesem Wochenende sind durchaus herausfordernd.
Die einen haben Tuchfühlung nach ganz oben, die anderen stehen ganz unten und das dritte Team bewegt sich im Niemandsland, allerdings mit Tuchfühlung nach unten. So der Stand der Dinge bei der SG Bremm, der SG Mont Royal und der SG Zell, nachdem die Hälfte der Spiele in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 absolviert sind.