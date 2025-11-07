Kreisliga A Staffel 9 Bremm steht vor dem nächsten Verfolgerduell 07.11.2025, 09:55 Uhr

i Beim 0:4 gegen den neuen Tabellenführer SG Neumagen-Dhron (in Rot) sah die SG Bremm (mit Hendrik Knaf) zum Hinrundenende kein Land, zum Rückrundenauftakt hat der Fünfte Heimrecht am Sonntag (14.45 Uhr) gegen den Dritten Laufeld/Buchholz. Der Tabellenführer Neumagen-Dhron spielt fast zeitgleich in Zell. Alfons Benz

Noch zwei Spiele bis zur Winterpause haben die COC-Teams in der Kreisliga A Staffel 9 vor der Brust und die Aufgaben zum Rückrundenstart an diesem Wochenende sind durchaus herausfordernd.

Die einen haben Tuchfühlung nach ganz oben, die anderen stehen ganz unten und das dritte Team bewegt sich im Niemandsland, allerdings mit Tuchfühlung nach unten. So der Stand der Dinge bei der SG Bremm, der SG Mont Royal und der SG Zell, nachdem die Hälfte der Spiele in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 absolviert sind.







