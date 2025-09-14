Von den drei Teams aus dem Kreis Cochem-Zell in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 durfte sich nur die SG Bremm über einen Sieg freuen, die SG Zell und die SG Mont Royal kassierten nicht unerwartete Niederlagen.

SG Neumagen-Dhron/Leiwen/Trittenheim – SG Mont Royal Kröv/Enkirch/Reil/Pünderich/Burg 4:1 (3:0). Wenn der Tabellenletzte (Mont Royal) beim Zweiten verliert, ist das an sich nichts Besonderes, dennoch regte sich Gäste-Coach Johannes Röhl sehr über eine Szene auf, die kurz vor Schluss passierte: „Der Fünfer von denen tritt Jonas Gesser in die Achillessehne, der Stutzen war auf, es hat geblutet, Jonas konnte den Fuß nicht mehr heben, wir müssen jetzt mal im Krankenhaus sehen, was ist.“ Es sei nicht das erste Foul von Fionn Arns gewesen, für Röhl hätte er vom Platz gehört. „Das muss beim Stand von 4:1 nicht sein“, sagte der Mont-Royal-Coach. Der hatte ansonsten eine gute erste halbe Stunde mit drei, vier Chancen seiner Mannschaft gesehen, aber mit dem 0:1 seien bereits die Köpfe runtergegangen, die Treffer zwei und drei fielen laut Röhl viel zu schnell. „In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht“, sagte Röhl zum 1:1 in den zweiten 45 Minuten.

Tore: 1:0 Raimo Wöhl (28.), 2:0 Niklas Schneider (31.), 3:0 Lukas Jakobi (36.), 4:0 Janis Kettern (56.), 4:1 Jordan Baumstark (62.)

SG Bremm – SG Altrich 4:2 (0:0). Ein am Ende verdienter Sieg hiebte die Bremmer auf zwölf Punkte und Platz fünf. Allerdings war es ein schweres Stück Arbeit, wie Bremms Coach Jan Braun sagte: „Man brauch sich nur beide Aufstellungen anzusehen, beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt. Bei Altrich haben auch einige Spieler gefehlt, sie wollten gar nicht mitspielen. Als sie das 1:0 gemacht haben, haben ich gedacht, jetzt parken sie komplett den Bus vor dem Tor. Aber der Doppelschlag von Lorenz Probst hat uns sehr geholfen.“ Innerhalb von zwei Minuten brachte Probst Bremm in Führung und Altrich musste nun etwas tun. Das spielte Bremm in die Karten, nach 79 Minuten war die Partie mit dem 4:1 durch. Die Gäste verkürzten praktisch mit dem Schlusspfiff. „Es war verdient, wir waren am Ende auch konditionell die bessere Mannschaft“, fand Braun.

Tore: 0:1 Kai Könen (49.), 1:1 und 2:1 Lorenz Probst (60., 61.), 3:1 Marcel Kranz (65.), 4:1 Jan Pellio (79.), 4:2 Jannis Coenen (90.).

Besonderheit: Rote Karte für Alexander Schaaf (Altrich) wegen grobem Foulspiels (72.).

SG Zell/Bullay/Alf – SV Wittlich 0:3 (0:0). Wie schon zuvor für vier andere Teams war auch für die SG Zell gegen den ungeschlagenen Tabellenführer nichts zu holen. Besonders bemerkenswert: Wittlich ist seit mittlerweile vier Spielen ohne Gegentore, kassierte das letzte am 15. August beim 1:1 gegen den SV Dörbach. Dabei machten es die Gastgeber auf dem Zeller Kunstrasen – das Spiel war wegen des Bullayer Herbstfestes dorthin verlegt worden – lange Zeit gut. „Gerade in der ersten Halbzeit haben die Jungs die Vorgaben gut umgesetzt und Wittlich vom eigenen Tor ferngehalten“, sagte der Sportliche Leiter Christoph Reinisch. Billy Sissoko hatte nach 25 Minuten sogar die große Chance, die Gastgeber in Führung zu bringen – noch bevor die Gäste zum ersten Mal gefährlich vor dem SG-Kasten auftauchten. Nach Wiederanpfiff zog der Primus dann allerdings das Tempo noch einmal an. „Gerade nach dem 0:1 haben wir noch mal alles riskiert und zwei weitere Gegentreffer kassiert“, sagte Reinisch: „Man muss aber auch sagen, dass Wittlich eine Offensivabteilung hat, die in der A-Klasse eine Ausnahmestellung einnimmt.“ Bitter für die SG: Kapitän Dominik Binz musste mit Verdacht auf Bänderriss nach rund einer Stunde vom Platz.

Tore: 0:1 und 0:2 Michael Schröder (50., Elfmeter; 70.), 0:3 Niklas Servatius (82., Elfmeter).