Schaffen es die SG Zell und die SG Bremm in der Kreisliga A Staffel 9, in die Erfolgsspur zurückzukehren? Beide haben Heimspiele vor der Brust, beide treffen auf Gegner, die tabellarisch ähnlich oder schlechter dastehen.

Es sind lösbare Aufgaben, vor denen die SG Zell und die SG Bremm am 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 stehen: Zell empfängt den Tabellennachbarn SV Wittlich, Bremm spielt zu Hause gegen Schlusslicht SG Thalfang.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Wittlich (So., 14.30 Uhr, in Zell). Die Gastgeber stehen mit 26 Punkten einen Platz vor den Abstiegsrängen, die Gäste aus Wittlich reihen sich mit einem Zähler mehr eine Position davor ein. Beide haben derzeit aber noch ein komfortables Polster von acht bzw. neun Punkten auf Rang zwölf – und könnten das mit einem Sieg ausbauen. Allerdings sind bei der SG Zell die Personalprobleme weiterhin das dominante Thema. Jonas Münster, Dominik Binz und Niklas Batz trainierten unter der Woche individuell, ein Einsatz am Sonntag könnte zu früh kommen, auch hinter Kapitän Marcel Michalski (Oberschenkelprobleme) steht ein Fragezeichen, zudem wird Lukas Miertsch aus privaten Gründen fehlen. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Spielern in der Vorwoche zur Regeneration freizugeben“, sagt der spielende Co-Trainer Klaus Fahrenkrog, der hofft, dass sich das auszahlt. Dennoch werden auch gegen Wittlich wieder Spieler aus zweiter Mannschaft und von den Alten Herren aushelfen. „Wir gehen, ganz unabhängig vom Personal, motiviert ins Spiel, das waren bislang immer interessante Duelle“, erinnert sich Fahrenkrog. Der erwartet allerdings auch einen motivierten Gegner, der durch den Einzug ins Mosel-Pokalfinale (6. Juni in Salmtal gegen Morbach II) noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen getankt haben könnte. „Die wollen sicher auch den Deckel draufmachen, aber wir rechnen uns natürlich gerade zu Hause auch Zählbares aus“, sagt Fahrenkrog.

SG Bremm – SG Thalfang/Berglicht (So., 14.45 Uhr). Seit 15. März, da gab es einen 2:0-Sieg beim SV Lüxem II, wartet der Tabellensiebte Bremm auf einen Dreier. Beim Heimspiel gegen die SG Thalfang ist die Mannschaft von Coach Jan Braun zumindest auf dem Papier in der Favoritenrolle. Die Gäste reisen als Schlusslicht an und müssen gewinnen, ansonsten ist Thalfang/Berglicht abgestiegen. Dennoch ist Thalfang für Braun kein gewöhnlicher Tabellenletzter. Vielmehr erwartet er einen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive zweikampfstarken Gegner. „Im Hinspiel hatten sie jedenfalls einen klaren Plan und wir Probleme“, erinnert er sich an den 3:1-Sieg, den er auch dieses Mal wieder unterschreiben würde. Allerdings braucht es dazu, dessen ist sich zumindest der Trainer bewusst, eine Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen. „Da müssen sich jetzt alle an die eigene Nase fassen und keine Ausreden suchen. Wir möchten den Zuschauen ein überzeugendes Heimspiel zeigen“, so der Coach. Der kann wieder auf Hendrik Knaf und Keeper Florian Bauer zurückgreifen, dafür fehlen Kilian Schneiders, Erik Boos, Paul Treis, Gianluca Knapp und Marco Gietzen aus privaten Gründen, Tim Straub ist verletzt.