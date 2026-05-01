Schöne Geschichte in der A Staffel 9 in Weiperath: Da durfte der Bremmer Trainer Jan Braun noch einmal zusammen mit seinen beiden Söhnen kicken. Am Ende stand allerdings eine 1:2-Niederlage gegen Dhrontal Haag. Auch Zell verlor in Zeltingen-Rachtig.
Lesezeit 2 Minuten
Bereits zwei von drei Partien mit COC-Beteiligung fanden in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 statt – und zumindest eine davon kann mit einer besonders schönen Geschichte aufwarten, auch wenn die SG Bremm ihr Auswärtsspiel bei der SG Dhrontal mit 1:2 verlor.