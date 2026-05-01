Kreisliga A Staffel 9 Bremm: Jan Braun steht mit beiden Söhnen auf dem Platz Sina Ternis 01.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Familie Braun im Einsatz: Coach und Papa Jan Braun (Mitte) lief am Mittwochabend gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Mats (links) und Kilian auf. Allerdings ohne Happy End, denn am Ende stand eine 1:2-Niederlage für die SG Bremm bei der SG Dhrontal Haag. Rico Fuhrmann

Schöne Geschichte in der A Staffel 9 in Weiperath: Da durfte der Bremmer Trainer Jan Braun noch einmal zusammen mit seinen beiden Söhnen kicken. Am Ende stand allerdings eine 1:2-Niederlage gegen Dhrontal Haag. Auch Zell verlor in Zeltingen-Rachtig.

Bereits zwei von drei Partien mit COC-Beteiligung fanden in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 statt – und zumindest eine davon kann mit einer besonders schönen Geschichte aufwarten, auch wenn die SG Bremm ihr Auswärtsspiel bei der SG Dhrontal mit 1:2 verlor.







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