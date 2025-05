Das hatten sich sowohl Klaus Fahrenkrog bei der SG Zell als auch Jan Braun bei der SG Bremm anders vorgestellt. Das Erfolgserlebnis am letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 ist ausgeblieben, die Rückrunde war bei beiden verkorkst.

Es war bislang nicht das Jahr der SG Bremm und der SG Zell in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Auch zum Abschluss war für beide Teams (fast) nichts zu holen. Bremm kam zu Hause gegen Mehring unter die Räder, Zell nicht über ein 1:1 über den abgestiegenen SV Lüxem II hinaus.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Lüxem II 1:1 (0:0). In Halbzeit eins setzten die Hausherren noch die Dinge um, die das Trainerduo Sascha Schmitz und Klaus Fahrenkrog vorgegeben hatten, pressten früh, zwangen den Gegner so zu Fehlern und kamen zu guten Möglichkeiten: Billy Sissoko und zweimal Niklas Batz hatten die Führung für die Hausherren auf dem Fuß, allerdings muste auch Florian Binzen im Zeller Kasten nach zwei Lüxemer Möglichkeiten aus dem Nichts zweimal eingreifen. Der Führungstreffer von Batz zu Beginn der zweiten Hälfte war dennoch verdient, sorgte aber dafür, dass bei Zell Nervosität aufkam. „Und am Ende haben dann auch die Körner gefehlt“, befand Fahrenkrog. Die Mannschaft habe zwar noch einmal alles reingeworfen, wollte sich selbst mit einem positiven Saisonabschluss belohnen, schaffte es aber nicht, die Partie noch einmal auf ihre Seite zu ziehen. „Am Ende war es aber in Ordnung so“, bilanzierte Fahrenkrog, der sein letztes Spiel vor dem Wechsel nach Masburg machte: „Ich bin stolz auf die Jungs, die in schwierigen Zeiten da waren. Jeder durchlebt schwieige Phasen, jetzt kommen fünf Neue und ein großer Umbruch, den es hier lange nicht ab. Ich hoffe, dass es jetzt ein Wendepunkt sein, um einen Schritt nach vorne zu gehen.“

Tore: 1:0 Niklas Batz (51.), 1:1 Nils Valerius (75.).

SG Bremm – SV Mehring 0:6 (0:2). Das war nichts mit dem versöhnlichen Abschluss. Im Hinspiel hatte es Bremm dem Tabellenzweiten aus Mehring noch schwer gemacht, im Rückspiel war nichts zu holen für die Mannschaft von Coach Jan Braun, der die Partie als sinnbildlich für die gesamte Rückrunde ansieht: „Wir spielen 50 Minuten ordentlichen Fußball, haben auch selbst die eine oder andere gute Abschlussmöglichkeit, machen aber unsere Tore nicht, Mehring schon.“ Nach 50 Minuten stand es „nur“ 0:2 aus Sicht der Gastgeber, die dann aber binnen elf Minuten vier weitere Gegentore kassierten und kaum noch Widerstand leisteten. Es war nicht nur ein Sinnbild für, sondern auch – im negativen Sinn – das i-Tüpfelchen auf eine ganz schwache Rückrunde der SG. „Da muss jeder sicherlich mal überdenken, ob er die richtige Einstellung zum Fußball und zur Spielvorbereitung hat“, so Braun. Der hatte zwar die Gelegenheit genutzt, möglichst allen Spielern noch einmal Einsatzzeit zu geben, hatte aber deutlich mehr Gegenwehr erwartet. „Wir sind jetzt einfach nur froh, dass Sommerpause ist und wollen zur neuen Saison wieder angreifen.“ Denn auf ein wirklich gutes Jahr 2024 sei ein wirklich schwaches 2025 gefolgt. „Wir haben uns die gute Bilanz in den letzten Monaten versaut“, so Braun.

Tore: 0:1 Simon Monzel (28.), 0:2, 0:3 Jan Niedenführ (42., 55.), 0:4 Noah Breidbach (56.), 0:5 Alexander Dietz (61.), 0:6 Jonas Klein (66.).