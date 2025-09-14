In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 konnte sich die SG Morshausen nach dem sechsten Spieltag an der Tabellenspitze ein wenig absetzen, gewann als einziges Team aus dem oberen Drittel. Im Kellerduell zwischen Ober Kostenz und Vorderhunsrück gab es indes keinen Gewinner. Zudem musste der TuS Rheinböllen beim 2:2 gegen Dickenschied zum ersten Mal daheim Federn lassen.

TuS Rheinböllen – SG Dickenschied/Gemünden 2:2 (2:0). Das Duell der Lehrerkollegen – Tobias Lautz auf Rheinböllener sowie Michael Minke und Raphael Kauer auf Dickenschieder Seite – hatte es in sich. Weniger, weil sich beide Mannschaften hochklassigen Fußball lieferten, sondern vielmehr aufgrund der hitzigen Schlussphase. Bis zur 94. Minute führten die Gastgeber mit 2:1, ob verdient oder nicht, darüber ließ sich sicherlich streiten. „Verdient hatte den Sieg eigentlich keine Mannschaft“, befand zumindest Lautz. Doch das Zustandekommen des Dickenschieder Ausgleichs ärgerte ihn dann doch. Er hatte den Ball, bevor es zu der entscheidenden Szene, einem Foulspiel seines Keepers Leon Sonne, gekommen war, nämlich deutlich im Aus gesehen – sodass das anschließende Vergehen Sonnes eigentlich keine Relevanz mehr gehabt hätte. Der Schiedsrichter habe den Blick allerdings nur auf das Duell gelenkt, sodass er den Ball, der bereits im Aus gewesen sei, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen habe. „Danach war riesiges Getümmel, ich bin auch auf den Platz und habe dafür noch Rot gesehen“, so Lautz. Aaron Groß verwandelte den Elfmeter anschließend zum Ausgleich, der nicht unverdient und der Schlusspunkt eines Spiels war, in dem beide Mannschaften laut Lautz weiter hinter dem zurückgeblieben waren, was sie eigentlich zu leisten imstande sind. Michael Minke auf Dickenschieder Seite konnte dem nicht ganz zustimmen: „Vor allem in Halbzeit zwei fand ich die Leistung meiner Jungs durchaus ansprechend, da haben sie den Kunstrasen angenommen.“

Tore: 1:0 Serge Ndongo (17.), 2:0 Matthias Pira (24.), 2:1 Niclas Pleitz (64./Handelfmeter), 2:2 Aaron Groß (90.+5/Foulelfmeter).

Besonderheit: Rote Karte für Rheinböllens Trainer Tobias Lautz wegen Meckerns (90.+5).

SV Blankenrath – SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach 0:0. Einerseits war da ganz viel Enttäuschung bei Blankenraths Trainer Mario Weirich, der gerne einen Sieg seiner Mannschaft gesehen hätte. Einen Sieg, der seiner Meinung nach absolut verdient gewesen wäre. Andererseits freute er sich aber auch, dass sein Team wieder richtig guten Fußball gespielt hatte: „Wir haben defensiv gut gearbeitet, den Ball schön laufen lassen und uns viele Chancen erarbeitet.“ Allerdings gab es ein entscheidendes Manko: „Wir haben auch Chance um Chance vergeben.“ Mal war Hausbays Schlussmann Lorenz Michel zur Stelle, mal ging der Ball neben oder über das Tor, mal an den Außenpfosten. „Ich denke, Hausbay konnte sehr gut leben mit dem Punkt“, sagte Weirich. Das konnte Hausbays Trainer Mirko Bernd bestätigen: „Der Punkt hat sich für uns besser angefühlt als die drei Siege vorher. Wir mussten einiges umstellen und ändern, auch während des Spiels, dadurch haben wir uns bisschen unserer Offensive beraubt, da wir mit den Umstellungen Blankenraths schnelle Außen in den Griff bekommen wollten. Ich bin nicht der große Phrasenfreund, aber das Glück scheint doch ab und zu mit den Tüchtigen zu sein.“

SSV Boppard – SSV Ellenz-Poltersdorf 5:3 (2:2). Boppards Coach Michael Hild sah nach zuletzt drei Niederlagen in Folge einen verdienten Sieg seiner Mannschaft. Verdient, aber ohne Glanz. Denn während es offensiv rund lief, leistete sich der Gastgeber defensiv zu viele Fehler. „Aber Hauptsache gewonnen“, lautete Hilds Fazit. Sein Gegenüber Daniel Schneiß haderte ein wenig mit dem Glück: Nach dem frühen 1:0 hatte sein Team die Chance, auf 2:0 zu erhöhen: „Machen wir den, macht das sicherlich etwas mit Boppard.“ Auch nach dem 2:1 war seine Mannschaft erst einmal am Drücker, schaffte es aber nicht, sich klare Chancen zu erarbeiten. „Nach der Roten Karte dachte ich, es ist noch etwas drin, aber mit der ersten Aktion im Anschluss machen wir den entscheidenden Fehler und kassieren das 3:5“, so Schneiß. Die Rote Karte löste Tumulte aus und führte dazu, dass die Partie ein Nachspiel haben wird. Schiedsrichter Danny Kruger erstattete Anzeige bei der Polizei gegen einen Bopparder Zuschauer und gegen den SSV. Nach dem Platzverweis für SSV-Spieler Luca Müller drang ein Bopparder Zuschauer laut Kruger mit einer Glasflasche in den Innenraum ein und bedrohte den Schiedsrichter. „Er verließ nicht freiwillig das Sportgelände, das Spiel war mehrere Minuten unterbrochen. Nach Abpfiff stand er erneut da und bedrohte mich“, sagte Kruger, der Verbandsbeobachter bei den Schiedsrichtern ist und im Kreisjugendausschuss sitzt: „Irgendwann reicht es, wir sind kein Freiwild. Auch mein Wunsch nach Ordnern wurde von den Boppardern nicht erfüllt. Ich erstatte Anzeige bei der Polizei. Ich überlege, als Schiri aufzuhören, obwohl ich gerade wieder angefangen habe.“ Die beiden Trainer indes wollten sich nicht zu den Vorfällen äußern und beschränkten ihre Analyse auf das Sportliche. Schneiß sagte aber: „Der Schiedsrichter hat die Partie ganz souverän geleitet.“

Tore: 0:1 Michael Zenz (10.), 1:1 Nijaz Ilyasov (26.), 1:2 Zenz (28.), 2:2 Nico Tomme (36.), 3:2 Ilyasov (56.), 4:2 Michael Ponomarev (71.), 4:3 Maik Barden (74./Handelfmeter), 5:3 Philipp Neuser (90.+4).

Besonderheit: Rote Karte für Luca Müller (Boppard) wegen Tätlichkeit (89.).

TuS Kirchberg II – SG Mosel Löf 4:1 (2:1). Dass ihm vier oder fünf Stammspieler gefehlt hatten, wollte Löfs Coach Udo Seifert nicht als Ausrede gelten lassen. Vielmehr war er enttäuscht von dem Auftritt der Mannschaft, die bei der Kirchberger Reserve noch auf dem Platz gestanden und ihre Sache einfach nicht gut gemacht hatte: „Ich weiß, dass alle mehr können.“ Der TuS-Sieg jedenfalls war hochverdient, hätte durchaus auch noch höher ausfallen können, allerdings betrieben die Hausherren Chancenwucher. „Was wir da liegen lassen“, haderte Trainer Andreas Auler. Der hatte dieses Mal prominente Unterstützung im Kader: Selim Denguezli, Trainer der Rheinlandliga-Elf spielte über 90 Minuten, half auch deswegen aus, weil er aus seinem Team mit Tjark Klein lediglich einen Spieler hatte abstellen können. „Das ist eine super Sache von ihm“, lobte Auler.

Tore: 1:0 Tjark Klein (16.), 2:0 Mustapha Lamine (26.), 2:1 Philipp Horn (31.), 3:1 und 4:1 Ahmad Taha (78., 90.).

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth – SG Vorderhunsrück 0:0. Am Ende war es ein Remis, mit dem die Gastgeber besser leben konnten als die Gäste. Da hatten die klaren Worte von Coach Alex Blatt offensichtlich Wirkung gezeigt, denn Vorderhunsrück präsentierte sich in einer guten Verfassung, war aufmerksam in den Zweikämpfen, brachte eine hohe Intensität aufs Feld. „Aber wir machen die Tore nicht“, haderte Blatt, der fünf, sechs Hochkaräter für sein Team ausmachte. Bei den Hausherren war Spielertrainer Pascal Endres zufrieden mit dem Punkt, mit dem Spiel allerdings nicht: „Wir haben uns schwergetan, ein Spiel aufzuziehen, sauberes Passspiel und konsequente Chancenverwertung waren nicht vorhanden.“ Auch für die Zuschauer sei die Partie nicht schön anzusehen gewesen.

SC Weiler – Spvgg Cochem 5:2 (1:1). Cochem bleibt in der Ferne weiter glücklos, konnte auch bei Aufsteiger Weiler nichts Zählbares mitnehmen. „Sie haben unsere Fehler ausgenutzt, während wir immer noch Probleme haben, unsere Chancen zu nutzen“, fasste es Spvgg-Trainer Tam Nsaliwa zusammen. Sein Gegenüber Mario Lehnard, der sich zweimal in die Torschützenliste eingetragen hatte, war indes zufrieden, auch wenn das Spiel für ihn nicht so klar war, wie es das Ergebnis vermuten lässt: „Alle haben viel investiert, wir haben Cochem dann aber wieder ins Spiel gebracht, weil wir etwas weniger gemacht haben. Aber es wurde mal wieder Zeit für einen Dreier und ein Spiel, das Bock gemacht hat.“

Tore: 1:0 Mario Lehnard (25.), 1:1 Dario Cialdella (45.+1), 2:1 Christian Luitz (54./Elfmeter), 3:1 Lehnard (54.), 3:2 Mourad Kebaili (85.), 4:2 Jannik Vickus (88.), 5:2 Luitz (90.+3/Elfmeter)

SV Binningen – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 0:2 (0:1). Morshausen bleibt weiter die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Liga – und gewann laut Trainer Andy Felgner verdient, auch wenn die endgültige Entscheidung erst in der Schlussphase viel. „Wir waren einfach konsequenter, konsequent gegen den Ball und auch mit Blick auf die Chancenverwertung“, bilanzierte Felgner. Eine brenzlige Situation muste sein Team aber doch überstehen, als Philipp Flaßhaar einen Binninger Abschluss auf der Linie klärte. Zum vierten Mal in dieser noch jungen Saison gewann Morshausen zu Null.

Tore: 0:1 Carlos Wein (15.), 0:2 Philipp Flaßhaar (90./Elfmeter).