Kreisliga A Staffel 6 Boppard zeigt Moral und holt gegen Werlau ein 0:3 auf Sina Ternis 29.10.2026, 10:30 Uhr

i Dafür sah Zells Stürmer Billy Sissoko beim 3:1-Derbysieg gegen Strimmig nach 45 Minuten die Rote Karte. Sein Tritt gegen Luca Buchholz wurde nun mit drei Spielen Sperre geahndet. Sissoko hat damit schon Winterpause. Seine Zeller gastieren am Samstag (17.30 Uhr) in Gondershausen beim VfB Baybachhöhe. Tabellenführer Strimmig empfängt am Sonntag (15 Uhr) zum Spitzenspiel den Vierten TuS Rheinböllen. B&P Schmitt

Nach dem Wochenende ist die Hälfte der Spiele in der Kreisliga A Staffel 6 absolviert – den Anfang am 13. und letzten Hinrundenspieltag haben der SSV Boppard und die SG Werlau/Urbar mit einem turbulenten 3:3 im Kellerduell gemacht.

Der letzte Hinrundenspieltag steht am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 an. Mit Boppard und Werlau/Urbar haben zwei Teams diesen bereits am Mittwoch beendet, sie trennten sich in einem turbulenten Spiel mit 3:3.SSV Boppard – SG Werlau/Urbar 3:3 (2:3).







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