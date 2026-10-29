Nach dem Wochenende ist die Hälfte der Spiele in der Kreisliga A Staffel 6 absolviert – den Anfang am 13. und letzten Hinrundenspieltag haben der SSV Boppard und die SG Werlau/Urbar mit einem turbulenten 3:3 im Kellerduell gemacht.
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Der letzte Hinrundenspieltag steht am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 an. Mit Boppard und Werlau/Urbar haben zwei Teams diesen bereits am Mittwoch beendet, sie trennten sich in einem turbulenten Spiel mit 3:3.SSV Boppard – SG Werlau/Urbar 3:3 (2:3).