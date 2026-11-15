Kreisliga A Staffel 6 Boppard und Dickenschied senden Lebenszeichen im Keller Sina Ternis 15.11.2026, 19:37 Uhr

i Vier Tore gegen Baybachhöhe: Rheinböllens Christoph Bittner war beim 5:2-Heimsieg nicht zu halten und steht nun mit 18 Treffern ganz alleine und klar vorne in der Torschützenliste der A Staffel 6. B&P Schmitt

Der Glaube ist weiter da, sowohl in Boppard als auch in Dickenschied. Beide landeten Kantersiege, der SSV hat im Nachholspiel gegen Bremm noch die Möglichkeit, vor dem Winter auf einen Nichtabstiegsplatz in der A Staffel 6 zu springen.

Der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause war ein Spieltag der beiden Kellerkinder der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Boppard besiegte Kirchberg II mit 6:3, Dickenschied/Gemünden setzte sich beim Fast-Tabellennachbarn Werlau noch deutlicher mit 5:1 durch.







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