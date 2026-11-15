Der Glaube ist weiter da, sowohl in Boppard als auch in Dickenschied. Beide landeten Kantersiege, der SSV hat im Nachholspiel gegen Bremm noch die Möglichkeit, vor dem Winter auf einen Nichtabstiegsplatz in der A Staffel 6 zu springen.
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Der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause war ein Spieltag der beiden Kellerkinder der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Boppard besiegte Kirchberg II mit 6:3, Dickenschied/Gemünden setzte sich beim Fast-Tabellennachbarn Werlau noch deutlicher mit 5:1 durch.