Am 24. Spieltag könnten in der Kreisliga A Staffel 6 kleine Vorentscheidungen fallen, weitere Mannschaften könnten sich aus dem Abstiegskampf verabschieden, andere werden wohl bis zum Schluss zittern beziehungsweise kämpfen müssen.
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Nachdem das Nachholspiel zwischen dem SSV Boppard und der Spvgg Cochem unter der Woche und im dritten Anlauf endlich ausgetragen wurde, ist die Tabelle in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gerade gebügelt – und die meisten Mannschaften aus dem Tabellenkeller dürften das 4:0 der Bopparder durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, bevor am Wochenende – und dann komplett am Sonntag – der 24.