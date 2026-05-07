Kreisliga A Staffel 6 Boppard schlägt Cochem im Nachholspiel deutlich Sina Ternis 07.05.2026, 11:19 Uhr

i Trainer Michael Hild (links) und sein Ersatztorwart Alexandru Ariton können durchatmen: Ihr SSV Boppard gewann das Nachholspiel gegen die Spvgg Cochem mit 4:0 und geht mit sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang zwölf und Cochem in die ausstehenden drei Spieltage. Ein Punkt am Sonntag (15 Uhr) gegen den Neunten Vorderhunsrück reicht dem Achten Boppard schon zum sicheren Klassenverbleib. Dennis Irmiter

Am 24. Spieltag könnten in der Kreisliga A Staffel 6 kleine Vorentscheidungen fallen, weitere Mannschaften könnten sich aus dem Abstiegskampf verabschieden, andere werden wohl bis zum Schluss zittern beziehungsweise kämpfen müssen.

Nachdem das Nachholspiel zwischen dem SSV Boppard und der Spvgg Cochem unter der Woche und im dritten Anlauf endlich ausgetragen wurde, ist die Tabelle in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gerade gebügelt – und die meisten Mannschaften aus dem Tabellenkeller dürften das 4:0 der Bopparder durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, bevor am Wochenende – und dann komplett am Sonntag – der 24.







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