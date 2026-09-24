Der achte Spieltag in der A Staffel 6 wartet für das schon etwas enteilte Spitzenduo Strimmig und Rheinblick mit zwei machbaren Heimspielen gegen Dickenschied bzw. Braunshorn auf.
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In der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 steht der achte Spieltag an, das Spitzenduo Strimmig und Rheinblick steht vor lösbaren Heimaufgaben.SG Bremm - SG Werlau/Urbar (Fr., 20 Uhr). Für beide Mannschaften ist die Belastung hoch, denn bereits am Mittwoch mussten beide im Kreispokal ran und siegten jeweils in der Verlängerung (Bremm 2:1 in Hambuch und Werlau 1:0 bei Vorderhunsrück), zwei Tage später steht das Ligaspiel an nach dem ...