Mit dem mittlerweile siebten Sieg in Folge hat sich der SV Blankenrath mitten rein katapultiert ins Rennen (zumindest) um Relegationsrang zwei der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Die Mannschaft von Coach Mario Weirich gewann ihr Nachholspiel beim FC Karbach II deutlich mit 3:0 (1:0). Die FCK-Reserve bleibt drei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

Oder, wie es im Liveticker formuliert wurde: „Schlaftabletten (Karbach II) gegen LSD (Blankenrath).“ Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an, kamen zu zahlreichen guten Chancen, ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und erzielten zu den richtigen Zeitpunkten, einmal zu Beginn der Partie, einmal kurz nach Wiederanpfiff, die entscheidenden Treffer. „Das war wirklich eine absolut klare Angelegenheit“, sagte Weirich. Der hat natürlich zur Kenntnis genommen, dass es rund läuft bei seiner Mannschaft, die sich heimlich, still und leise in der Tabelle nach oben gearbeitet hat. Vor den sieben Siegen nach Gang stand der SV mit 15 Zählern auf Rang neun und damit nur knapp über dem Strich.

Die Gründe für den derzeitigen Lauf sieht Weirich vor allem in der Konstanz des Kaders, „wir haben seit dem Winter eigentlich immer alle Jungs zusammen, können sogar Stammspieler an die Zweite abtreten, wenn es da eng wird“, die sich auch in einer hohen Trainingsbeteiligung widerspiegelt. Und die führt er wiederum teilweise darauf zurück, dass es eben so gut läuft. „Wenn der Erfolg da ist, macht alles auch gleich mehr Spaß.“

Ein Neuzugang für kommende Spielzeit steht bereits fest

Und auch mit Blick auf die Kaderplanungen läuft es bei der SG: Der Kader bleibt zusammen und mit Moritz Schneider ist bereits ein externer Neuzugang im Sommer fix: Der Offensivakteur kommt von Ligarivale SG Ober Kostenz. „Moritz hat schon in der Jugend bei uns gespielt, er passt perfekt ins Gefüge“, sagt Weirich.

Tore: 0:1 Benjamin Massmann (8.), 0:2 Felix Schönborn (55.), 0:3 Massmann (80.), Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Friedrich Paleschuk (86./Karbach).