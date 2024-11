Siegtor in der Nachspielzeit Binningen versetzt Sohren ganz spät einen harten Schlag 24.11.2024, 20:02 Uhr

i Der SV Binningen (in Weiß, von links mit Nils Straßen und Lucas Etzkorn) bejubelt den 4:3-Siegtreffer in der Nachspielzeit durch Carsten Kasper, die gastgebende SG Sohren/Büchenbeuren um Artur Zvolev (links) und Johannes Hillen kann es nicht fassen. Bis zur 79. Minute hatte Sohren noch 3:2 geführt. Nach der Last-Minute-Niederlage überwintert Aufsteiger Sohren auf einem Abstiegsplatz. Binningen geht als Achter mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in die mehr als dreimonatige Winterpause. Sascha Berkele

Drei Nachholspiele standen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 auf dem Programm - in jeder Partie fielen sieben Tore. Am Ende jubelten Mosel Löf, Blankenrath und Binningen.

Winterpause in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: In den drei Nachholspielen in Löf, in Cochem und Sohren ging es noch einmal hoch her. An allen drei Orten fielen jeweils sieben Tore. Viertäler Oberwesel überwintert als Tabellenführer, Masburg dürfte als derzeitiger Zweiter an der Aufstiegsrunde teilnehmen.

