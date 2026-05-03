Kreisliga A Staffel 6 Binningen und Morshausen punktgleich an der Spitze Sina Ternis 03.05.2026, 20:24 Uhr

i Die SG Vorderhunsrück (in Blau) und die SG Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach/Braunshorn trennten sich in Dommershausen 0:0. Hausbay verließ damit die Abstiegszone bei einem Punkt Vorsprung, Vorderhunsrück hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwölf. Sascha Berkele

Von Vorentscheidung, sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf ist man in der Kreisliga A Staffel 6 noch weit entfernt. Oben bleibt’s beim Zweikampf, unten kämpfen mindestens noch sechs Mannschaften um die drei Plätze überm Strich.

Es bleibt spannend in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Sowohl oben als auch unten sind noch lange keine Entscheidungen gefallen – im Gegenteil: Am 23. Spieltag rückten die Mannschaften noch einmal enger zusammen.TuS Rheinböllen – SV Binningen 3:3 (1:1).







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