Von Vorentscheidung, sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf ist man in der Kreisliga A Staffel 6 noch weit entfernt. Oben bleibt’s beim Zweikampf, unten kämpfen mindestens noch sechs Mannschaften um die drei Plätze überm Strich.
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Es bleibt spannend in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Sowohl oben als auch unten sind noch lange keine Entscheidungen gefallen – im Gegenteil: Am 23. Spieltag rückten die Mannschaften noch einmal enger zusammen.TuS Rheinböllen – SV Binningen 3:3 (1:1).