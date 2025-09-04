Vor dem fünften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 sind noch drei Teams ohne Niederlage und eine Mannschaft ohne Punkt: die SG Ober Kostenz wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Am Wochenende geht es gegen Aufsteiger SC Weiler, der in der Vorwoche den ersten Dreier einfuhr.

SG Mosel Löf - TuS Rheinböllen (Fr., 19.30 Uhr, in Oberfell). Einen Punkt hat der TuS Rheinböllen erst in der Fremde geholt, zu Hause aber 15 Tore in zwei Spielen geschossen. „Klar wollen wir jetzt auch mal auswärts dreifach punkten“, sagt TuS-Coach Tobias Lautz. Der hatte Gegner Mosel Löf bei dessen 3:5-Niederlage in Gemünden beobachtet und auch viele positive Dinge ausgemacht: „Nach vorne sind sie schon richtig gut, haben mit Felix Horn einen Ausnahmestürmer in ihren Reihen.“ Hinzu kommt, dass es für sein Team auf nicht ganz so beliebten Rasen geht. „Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass der in Oberfell ganz gut ist“, so Lautz. Der hat gegenüber der Vorwoche vier Veränderungen zu vermelden: Nico Poczkaj, Nils Sehn (beide verletzt) und Yacin Sadani (beruflich verhindert) fehlen, dafür kehrt Keeper Leon Sonne, bei dem ein Startelfeinsatz allerdings noch keine Option ist, zurück. Die Gastgeber wollen parallel zur Oberfeller Weinkirmes wieder in die Spur kommen. „Ich hoffe, dass die Jungs die richtige Reaktion zeigen, auch wenn ich uns in Gemünden gar nicht mal so schlecht fand, nur defensiv war das phasenweise nicht so gut“, sagt Löfs Coach Udo Seifert.

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach - SV Binningen (Fr., 19.30 Uhr, in Hausbay). Mit zuletzt zwei Siegen in Folge hat Hausbay den Fehlstart abgewendet und trifft mit Binningen auf eine Mannschaft, die nahezu perfekt aus den Startlöchern gekommen ist. Am ersten Spieltag gab es ein 0:0 gegen Mitfavorit Blankenrath, anschließend gewann das Team von Dennis Kohlhaas drei Spiele nach Gang, zuletzt das Derby 4:0 gegen Cochem. Den Vorwurf, der im Nachgang von Cochems Coach Tam Nsaliwa geäußert wurde, dass der SV nicht bereit gewesen sei, die Partie zu verlegen und dass man deswegen mit Binningen vorsichtig sein müsse, will der Trainer keinesfalls unkommentiert stehen lassen, „denn es stimmt so einfach nicht“, so Kohlhaas. Vielmehr warte der SV noch heute auf einen Vorschlag für einen Alternativtermin: „Für uns war es klar, dass wir ihnen gern entgegenkommen, aber eben nicht unter der Woche, da wir in Binningen kein Flutlicht haben. Allerdings kam dazu nichts mehr von Cochemer Seite. Wir sind wirklich immer gern bereit, dem Gegner entgegenzukommen.“

Zu Hausbay hat der SV-Trainer auch etwas zu sagen, erwartet ein Spiel, „bei dem die Tagesform am Ende über Sieg oder Niederlage entscheidet“. Er selbst muss neben Lucas Etzkorn (langzeitverletzt) und Jonas Niederelz (Urlaub) auch auf Fabian Röhrig verzichten, der in der Vorwoche eine Gehirnerschütterung erlitten hatte und mit mehreren Stichen genäht werden musste. Bei den Gastgebern sieht es personell wieder anders aus als beim 5:3 in Boppard durch Fehlende, Rückkehrer und Fragezeichen. Hausbays Trainer Mirko Bernd sagt dazu: „Fluktuation ist so bisschen unser zweiter Vorname, das Gute aber ist die Größe des Kaders insgesamt, sodass wir grundsätzlich immer eine Mannschaft stellen können, die Paroli bieten kann.“

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth - SC Weiler (Sa., 17.30 Uhr, in Kappel). Während die Gäste in der Vorwoche ihre ersten drei Punkte eingefahren haben, wartet die neu gegründete Spielgemeinschaft weiterhin auf ihren ersten Zähler – und will die unbedingt gegen den Aufsteiger holen. „Dazu müssen wir endlich anfangen, zielstrebig Richtung Tor zu spielen und in der Defensive konzentrierter sein“, sagt SG-Spielertrainer Pascal Endres. Der muss im Kellerduell mit Peter Sauer und Simon Engelmann verletzungsbedingt weiterhin auf zwei Stammspieler verzichten, bei den Gästen fehlen Clemens Alt, Tobias Becker und der spielende Co-Trainer Michael Hohl, der mit Knieproblemen wohl mehrere Wochen ausfallen wird. Eine Ausrede soll die Personalsituation weder hüben noch drüben sein, beide wollen den Dreier. Allerdings weiß Weilers Coach Mario Lehnard, dass da durchaus eine schwierige Aufgabe auf seine Mannschaft zukommt: „Ober Kostenz hatte schon ein schwieriges Auftaktprogramm, sodass die null Punkte noch wenig aussagekräftig sind.“

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen - SSV Boppard (Sa., 17.30 Uhr, in Gondershausen). „Alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung.“ Das sagt Boppards Trainer Michael Hild vor dem Auswärtsspiel in Gondershausen. Er sagt es aus mehreren Gründen. Zum einen kassierte seine Mannschaft in den jüngsten beiden Partien zehn Gegentore, zum anderen sind die Gastgeber mit zehn Punkten aus vier Spiele nahezu perfekt gestartet und zu guter Letzt gestaltet sich die Personalsituation beim SSV weiterhin schwierig: Hild selbst wird aus privaten Gründen fehlen, von Hagen Scholl vertreten, zudem sind Jonas Link, Luca Müller und Nico Tomme nicht dabei. Doch auch die Gastgeber müssen den einen oder anderen Ausfall kompensieren: Simon Lang und Darvin Erdle fallen sicher aus, hinter Tizian Maus, Niklas Scheja und Nick Kläser stehen große Fragezeichen. Dafür kehren Tim Rohbeck und Yannick Halfmann zurück. „Besonders erfreulich ist auch, dass Jonas Schneider nach einjähriger Verletzungspause in der Vorwoche schon 90 Minuten gespielt hat“, sagt SG-Coach Andy Felgner, der anders als sein Gegenüber keine so klare Sache erwartet. „Ich sehe uns nicht als klarer Favorit.“

i Nach dem 5:3-Sieg in Boppard (in Grün-Weiß, vorne Nico Tomme) geht es für die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach um Kai Wickert bereits am Freitag (19.30 Uhr) in Hausbay gegen den SV Binningen weiter. Mark Dieler

SSV Ellenz-Poltersdorf - TuS Kirchberg II (So., 14.30 Uhr). Neun Treffer in zwei Partien hat Ellenz-Stürmer Torsten Schmidt in der vergangenen Spielzeit gegen den TuS Kirchberg III, damals noch in der B-Klasse, erzielt. „Jetzt hoffe ich, dass bei ihm auch gegen die zweite Mannschaft der Knoten platzt“, sagt sein Trainer Daniel Schneiß mit einem Lachen. Die 1:8-Klatsche in Rheinböllen hatte er schnell abgehakt: „Ich denke, das können wir alle einordnen.“ Allerdings wirkt das Spiel noch nach, denn Felix Arnoldi hatte wegen Gegnerbeleidigung Rot gesehen und wird dem SSV drei Spiele fehlen. Allerdings hofft Schneiß auf die Rückkehr von Moritz Jobelius und Tobias Andre. Kirchberg II kommt nach zwei Auftaktsiegen mit zwei Niederlagen zuletzt im Gepäck an die Mosel.

SG Vorderhunsrück - SG Dickenschied/Gemünden (So., 15 Uhr, in Sabershausen). Wenn seine Mannschaft gegen Dickenschied drei Punkte holt, dann ist sie laut Vorderhunsrücks Trainer Alex Blatt wieder voll im Soll. Dazu muss allerdings einiges anders laufen als zuletzt, auch als bei der 0:2-Niederlage in Weiler. „Da haben wir dumme Gegentore kassiert und vorne Großchancen versiebt“, monierte Blatt, der an sein Team appelliert, wieder mit mehr Spaß an die Sache zu gehen: „Das ist unser aller Hobby und ein Hobby macht man doch gerne. Das will ich auch sonntags auf dem Platz sehen.“ Die Gäste dürften nach dem 5:3-Heimsieg gegen Löf wieder eine Menge Spaß an ihrem Hobby haben. Beide Teams kennen sich noch vom Pokalspiel in der Vorsaison, das der spätere Pokalsieger Dickenschied für sich entscheiden konnte. „Da wird es ganz viel um Zweikampfführung und Intensität gehen“, mutmaßt Trainer Michael Minke, der mit Tim Gehl-Wolf und Marcel Brück wieder zwei Optionen mehr zur Verfügung hat.

Spvgg Cochem - SV Blankenrath (So., 15 Uhr). Blankenrath flog am Mittwoch im Kreispokal Mosel raus, in Runde zwei verlor man das Derby vor 350 Zuschauern in Bullay beim A-Staffel-9-Klub SG Zell mit 0:1. In der Liga hat Blankenraths Trainer Mario Weirich an dem bisherigen Saisonstart seiner Mannschaft nichts auszusetzen, kann auch mit dem 0:0 im ersten Spiel gegen Binningen gut leben: „Man sieht ja jetzt, wo sie stehen und ich hatte die Jungs damals schon gewarnt, weil ich wusste, dass die stark sind.“ Auf den kommenden Gegner Cochem trifft das nur mit Einschränkungen zu, denn die Mannschaft von Tam Nsaliwa zeigt diese Stärke bislang nur in ihren Heimspielen: Auf dem eigenen Kunstrasen holte sie sechs, in der Fremde keine Zähler. Weirich erwartet eine junge, spielstarke Mannschaft und damit auch eine Menge Gegenwehr. Allerdings ist ihm, wenn es seine Elf gelingt, die gleiche Leistung wie beim 4:1 gegen Ober Kostenz auf den Platz zu bringen, nicht bange. Personell sieht es weiter gut aus beim aktuellen Tabellenführer (besseres Torverhältnis als Binningen und Morshausen), in der Vorwoche mussten sogar zwei Spieler aus dem Kader gestrichen werden.