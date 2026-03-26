Kreisliga A Staffel 6 Binningen kann bis auf acht Punkte wegziehen Sina Ternis 26.03.2026, 11:43 Uhr

i Durch das 4:0 gegen den SSV Ellenz-Poltersdorf hat sich der TuS Kirchberg II um Niclas Auler (beim Kopfball) ordentlich Luft im Abstiegskampf verschafft. Der Vorsprung auf die Abstiegszone (ab Platz zwölf) beträgt acht Zähler. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es für den Siebten Kirchberg II nach Löf zum Sechsten. Ellenz-Poltersdorf (13. und Vorletzter) empfängt bereits am Freitag (19.30 Uhr) den Neunten SSV Boppard. B&P Schmitt

Sowohl oben als auch unten hält der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eine Menge bereit. Es kommt nicht nur zum Spitzenspiel zwischen Morshausen und Binningen, es stehen auch gleich drei Kellerduelle an.

Gibt es im Titelrennen der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am Wochenende schon eine kleine Vorentscheidung? Dann jedenfalls treffen mit der SG Morshausen und dem SV Binningen die beiden Spitzenmannschaften aufeinander. Die Gäste haben fünf Punkte Vorsprung, könnten die folglich im Falle eines Sieges auf acht Zähler ausbauen.







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