Sowohl oben als auch unten hält der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eine Menge bereit. Es kommt nicht nur zum Spitzenspiel zwischen Morshausen und Binningen, es stehen auch gleich drei Kellerduelle an.
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Gibt es im Titelrennen der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 am Wochenende schon eine kleine Vorentscheidung? Dann jedenfalls treffen mit der SG Morshausen und dem SV Binningen die beiden Spitzenmannschaften aufeinander. Die Gäste haben fünf Punkte Vorsprung, könnten die folglich im Falle eines Sieges auf acht Zähler ausbauen.