Den vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 eröffnen bereits am Freitagabend vier Mannschaften: Der SSV Boppard empfängt die SG Hausbay und der TuS Rheinböllen spielt zu Hause gegen den SSV Ellenz-Poltersdorf. Die übrigen fünf Partien finden am Sonntag statt.

SSV Boppard – SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach (Fr., 19 Uhr). Nach zu Beginn zwei Niederlagen in Folge war das Aufatmen bei der SG Hausbay groß, als beim 2:1 gegen die Kirchberger Reserve der erste Dreier eingefahren werden konnte – auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt mit Boppard, Binningen und Blankenrath gegen drei starke Gegner geht. „Ich nehme Boppard da auch nicht von aus, weil es offensichtlich war, dass der SSV in Cochem sehr geschwächt angetreten ist“, sagt Hausbays Trainer Mirko Bernd, der selbst nur zu gut weiß, dass eine hohe Niederlage auch einiges bewirken kann: „Das haben wir selbst nach dem 0:7 in Rheinböllen gesehen. Da änderst du ein paar Dinge, setzt dich zusammen, das kann durchaus auch heilsam sein.“ Sein Gegenüber Michael Hild würde sich natürlich genau das wünschen, hofft, dass seine Mannschaft nach der 0:5-Klatsche schnell wieder in die Spur findet. Er sagt auch: „Wir brauchen uns nicht mit dem Gegner zu beschäftigen, wir haben unsere eigenen Probleme, sei es Kader, Fitness oder die fußballerische Komponente.“ Personell könnte es jedenfalls beim SSV schon wieder etwas besser aussehen: Cagdas Karabalci, Nikolas Block und Marcus Würfel sind wieder dabei, auch Nijas Ilyasov könnte zu einer Option werden, Ali Karabalci ist nach seiner Roten Karte in Cochem gesperrt. Bei den Gästen kommen Alex Merg und Sandro Mähringer-Kunz zurück, dafür fehlen, neben den langfristig Verletzten noch Simon Gründel, Marc Morin und Semen Raychev, der wegen seines Nautikstudiums in Ostfriesland wie in der Vorsaison nur die ersten Spiele zur Verfügung stand.

TuS Rheinböllen – SSV Ellenz-Poltersdorf (Fr., 19.15 Uhr). Schnittmengen zwischen beiden Vereinen gab es in der Vergangenheit keine, allerdings haben beide Trainer so ihre Möglichkeiten, um Informationen über den jeweiligen Gegner einzuholen. Bis nach Ellenz hat sich beispielsweise auch herumgesprochen, dass die Gastgeber mit Christoph Bittner einen Stürmer in ihren Reihen haben, der in drei Spielen bereits fünfmal getroffen hat. „Da wird es natürlich darum gehen, seine Wirkungskreise einzudämmen“, sagt SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß. Der bangt vor dem Gastspiel in Rheinböllen noch um Felix Arnoldi und Tobias Andre, Christian Schmidt wird nach seiner Roten Karte fehlen. Beim TuS füllt sich der Kader indes wieder: Florian Klinck, Erik Keller und Julian Hohns sind wieder dabei, dafür fehlt gegenüber der Vorwoche Nils Sehn. Rheinböllens Trainer Tobias Lautz geht davon aus, dass seine Mannschaft die Spielkontrolle übernehmen wird, auch, weil sie es muss: „Ich denke, die werden versuchen, defensiv gut zu stehen und dann über schnelle Umschaltmomente zu Offensivaktionen kommen wollen.“ Dass sein Team auch in solche Fällen Lösungen findet, hatte es beim 7:0-Sieg gegen Hausbay gezeigt.

TuS Kirchberg II – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (So., 12.30 Uhr). 3:0, 3:0, 2:0, 3:2 – in den vergangenen vier Duellen war für die SG Morshausen auf dem Kirchberger Kunstrasen aber wirklich gar nichts zu holen. „Das wollen wir dieses Mal natürlich ändern“, sagt SG-Trainer Andy Felgner, dessen Mannschaft mit zwei Siegen und einem Remis in die Saison gestartet ist. Doch auch die Gastgeber legten einen überraschend guten Auftakt hinter, reihen sich nur zwei Positionen und einen Punkt hinter Morshausen ein. Allerdings gab es zuletzt eine Niederlage bei Hausbay, auch weil der TuS enorm ersatzgeschwächt in die Partie gegangen war. „Der Kader war definitiv zu klein“, sagt Trainer Andreas Auler – und er war mit einem Altersschnitt von 20,8 Jahren sehr jung. Auch dieses Mal wird der Coach wieder ein junges Team ins Rennen schicken, zumal mit Patrick Daum ein erfahrener Spieler aus beruflichen Gründen fehlen wird. Bei den Gästen sind die Personalsorgen dieses Mal ebenfalls groß: Für Keeper Tizian Maus wird erneut Danny Menkenhagen im Tor stehen, auf dem Feld müssen die Ausfälle von Yannick Halfmann nach seiner Gelb-Roten Karte sowie von Tim Rohbeck, Simon Lang und Lukas Ponstein kompensiert werden. „Immerhin konnten wir diese Woche mit den Jungs trainieren, die am Wochenende auch da sein werden“, so Felgner.

SV Binningen – Spvgg Cochem (So., 14.30 Uhr). Aus Sicht von Cochems Coach Tam Nsaliwa ist die Partie in Binningen „der bisher härteste Test der Saison“. Zum einen, weil es sich zumindest um ein kleines Derby handelt, zum anderen, weil am Sonntag das Saisoneröffnungssportfest in Binningen stattfindet. „Wir erwarten entsprechend einen harten Kampf gegen ein absolut motiviertes Team“, sagt Nsaliwa. Dessen Mannschaft (sechs Punkte) ist, genau wie das der Gastgeber (sieben Punkte), sehr gut in die Saison gestartet, geht mit dem Selbstbewusstsein eines 5:0-Heimsieges gegen Boppard in die Partie. Die Gastgeber gewannen zuletzt zweimal in Folge, kamen lediglich am ersten Spieltag bei Mitfavorit Blankenrath nicht über ein 0:0 hinaus.

SG Dickenschied/Gemünden – SG Mosel Löf (So., 14.45 Uhr, in Gemünden). Die Frage, die Dickenschieds Coach Michael Minke unter der Woche am meisten beschäftigte, war die nach dem Gesundheitszustand seines in der Vorwoche verletzten Außenbahnspielers Enrico Brück. Auf den Röntgenbildern, so die erste Erkenntnis, sei kein Bruch erkennbar, ein Riss der Außenbänder im Sprunggelenk sei allerdings wahrscheinlich. „Sicher ist, dass er uns gegen Löf fehlen wird“, so Minke. Der kann allerdings wieder auf Niclas Pleitz, Marcel Brück, Elvir Tuhcic und eventuell auch auf Sebastian Koch zurückgreifen, sodass ihm gegenüber der Niederlage in Ellenz deutlich mehr Alternativen zur Verfügung stehen. Ob die ausreichen, um gegen Titelanwärter Löf bestehen zu können? „Natürlich ist da die Erwartungshaltung etwas geringer, aber wir werden uns mit allen Mitteln wehren“, sagt der Heimcoach. Davon geht Löfs Trainer Udo Seifert, der erst einmal auf der Karte nachschauen muss, wo Gemünden überhaupt liegt, natürlich auch aus: „Die werden daheim natürlich Gas geben wollen, da wird es nicht viel mit Abtasten geben.“

SV Blankenrath – SG Ober Kostenz/Unzenberg/Kappel/Sargenroth (So., 15 Uhr). Böses Blut gibt es vor dem Derby – Blankenrath und Kappel trennen gerade einmal knapp acht Kilometer voneinander – keins. Im Gegenteil: Ober Kostenz‘ aktueller Spielertrainer Pascal Endres spielte einige Jahre selbst in Blankenrath. „Wir haben weiterhin ein sehr gutes Verhältnis zueinander“, sagt SVB-Trainer Mario Weirich. Der ist durchaus überrascht, dass die Gäste, die unter der Woche im Rheinlandpokal gegen Oberligist TuS Koblenz vor mehr als 1000 Zuschauern mit 0:4 unterlagen, in der Liga so schlecht gestartet sind. „Ich sehe sie definitiv weiter oben“, so Weirich. Dessen Mannschaft wird aktuell der Favoritenrolle in der Liga gerecht, hat aus drei Spielen sieben Punkte geholt und ist Tabellenführer.

SC Weiler – SG Vorderhunsrück (So., 15 Uhr). „Am Sonntag werden wir den ersten Dreier holen. Das tut mir für Alex zwar leid, aber damit muss er dann leben.“ Das sagt Weilers Trainer Mario Lehnard vor dem Duell gegen Vorderhunsrück. Beide Mannschaften kennen sich gut, spielten in der B-Klasse, in der Aufstiegsrelegation und vor zwei Jahren in der A-Klasse gegeneinander, wissen also sehr genau, was auf sie zukommt. „Sie spielen, gerade auf ihrem schönen Rasen, einen sehr gepflegten Ball“, sagt SG-Trainer Alex Blatt, der dem wieder viele Emotionen, mit Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft entgegenstellen will. Genau das also, was Lehnard erwartet: „Das wird sehr kampfbetont, mit vielen langen Bällen auf Niklas Schneider. Die müssen wir in der Luft versuchen zu gewinnen und auf die zweiten Bälle gehen“, sagt er, macht aber gleichzeitig deutlich, dass er die spielerische Komponente nicht vernachlässigen will. Gerade der Auftritt bei der 1:2-Niederlage gegen Blankenrath stimmt ihn optimistisch. Er wiederholt: „Wenn wir so spielen, holen wir am Sonntag den ersten Dreier.“