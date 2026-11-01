Wochenlang grüßte Aufsteiger SV Strimmig in der Kreisliga A Staffel 6 von der Tabellenspitze, doch am letzten Hinrundenspieltag sicherte sich Rheinblick noch die Herbstmeisterschaft. Das war Trainer Rafael Sousa aber nur eine Randnotiz wert.
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Nur sechs Partien fanden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt. Boppard und Werlau/Urbar hatten sich bereits am Mittwoch mit 3:3 getrennt. Der restliche 13. und letzte Spieltag der Hinrunde im Überblick:VfB Baybachhöhe – SG Zell/Bullay/Alf 4:0 (1:0).