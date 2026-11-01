Kreisliga A Staffel 6 Auf Zielgerade überholt: Rheinblick ist Herbstmeister Sina Ternis 01.11.2026, 20:16 Uhr

i Der SC Weiler (in Blau) um Spielertrainer und 1:0-Torschütze Michael Hohl setzte sich gegen die SG Bremm mit 3:0 durch und sprang auf den siebten Tabellenplatz. Weiler damit schon acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. hjs-Foto

Wochenlang grüßte Aufsteiger SV Strimmig in der Kreisliga A Staffel 6 von der Tabellenspitze, doch am letzten Hinrundenspieltag sicherte sich Rheinblick noch die Herbstmeisterschaft. Das war Trainer Rafael Sousa aber nur eine Randnotiz wert.

Nur sechs Partien fanden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt. Boppard und Werlau/Urbar hatten sich bereits am Mittwoch mit 3:3 getrennt. Der restliche 13. und letzte Spieltag der Hinrunde im Überblick:VfB Baybachhöhe – SG Zell/Bullay/Alf 4:0 (1:0).







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