Nachdem die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen am vergangenen Wochenende durch die 0:2-Niederlage beim VfR Eintracht Koblenz einen herben Dämpfer im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 hinnehmen musste, sind die Chancen auf den Ligaverbleib vor dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den TuS Niederberg deutlich gesunken: Sieben Zähler beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer, bei noch sieben zu absolvierenden Partien.

„Es wird nun sehr schwer werden, aber wir geben uns nicht auf“, sagt Trainer Andreas Conrad. Am Ende habe man sich in Koblenz selbst geschlagen, habe die Chancen auf die eigene Führung nicht genutzt, um dann durch zwei individuelle Fehler zwei Gegentore zu bekommen. „Ich hoffe, dass demnächst wieder der eine oder andere Führungsspieler mehr auf dem Platz stehen kann, um in der aktuellen Situation voranzugehen“, so der Trainer vor der Partie gegen den Tabellenfünften.