Acht Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer für die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4. Nachdem die Konkurrenten am Wochenende maximal Teilerfolge einfahren konnten, hat die Mannschaft von Coach Andreas Conrad in der auf Dienstag (20 Uhr) verlegten Partie beim FC Metternich II die große Chance, den Rückstand zumindest auf fünf Zähler zu verkürzen.

Die Gastgeber um den aus Argenthal stammenden Trainer Dennis Thiele sind allerdings selbst noch nicht gerettet, benötigen im Abstiegskampf ebenfalls dringend Punkte. „Wir warten entsprechend einen sehr motivierten Gegner“, sagt Conrad und macht im gleichen Atemzug deutlich, dass in der derzeitigen Situation für seine Mannschaft nur noch Siege zählen. „Wir haben uns in der Rückrunde noch einmal gesteigert, jetzt müssen wir das auch in Tore ummünzen“, so die Forderung. Conrad muss urlaubsbedingt auf Jan Meidt verzichten.