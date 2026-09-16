Im sechsten Anlauf ist der Knoten geplatzt beim VfL Oberlahr-Flammersfeld – und wie: Das bis dahin punktlose Schlusslicht der Kreisliga A2 fertigte die deutlich besser gestartete SG Miesenheim mit 5:1 ab. Ein Spieler ragte dabei heraus.
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Dem zuvor noch punktlosen VfL Oberlahr-Flammersfeld ist mit dem 5:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Miesenheim/Saffig in einem Nachholspiel des sechsten Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 ein Befreiungsschlag gelungen. Die Gäste sind nach der dritten Niederlage in Folge auf den siebten Platz abgerutscht.