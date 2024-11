Für die Nachricht des Wochenendes in der Fußball- Kreisliga A Staffel 6 sorgte die SG Niederburg, die sich bereits am Freitag von Trainer Mathias Ahlert trennte – und prompt einen Punkt bei der Kirchberger Reserve holte. Das Derby Morshausen gegen Karbach II entschieden die Gastgeber klar für sich, während es nach einer Braunshorner 0:4-Niederlage in Masburg einen Wechsel an der Tabellenspitze gab. Oberwesel ist nach dem 2:1 gegen Blankenrath wieder Erster.