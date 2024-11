A Staffel 6: Drei Platzverweise beim 3:3 in Sohren, Kunz sieht Rot gegen Kirchberg II

Nur sechs Partien fanden am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 statt – und von denen hatten es einige in sich. Besonders zur Sache ging es beispielsweise in Sohren, wo es im Derby gegen Kirchberg II (3:3) drei Platzverweise hagelte. Auch das Derby zwischen Binningen und Masburg (1:1) kam nicht ohne Platzverweis aus.