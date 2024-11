Fußball-Kreisliga A Staffel: SG unterliegt vor eigenen Publikum dem FSV Osterspai mit 0:1 - Weiter Schlusslicht und ohne Sieg A Staffel 4: Nörtershausens Trainer lobt, aber Punkte gibt es keine – 0:1 gegen Osterspai 13.10.2024, 20:44 Uhr

Auch wenn die SG Nörtershausen-Udenhausen/Oppenhausen auch dieses Mal wieder als Verlierer vom Platz gegangen ist – gegen den FSV Osterspai gab es eine denkbar knappe und sicherlich auch unglückliche 0:1-Niederlage – und damit weiterhin auf den ersten Dreier in der Fußball-Kreisliga A Staffel 4 wartet, hatte Coach Andreas Conrad dieses Mal überhaupt nichts an der Leistung seiner Mannschaft auszusetzen.

„So kritisch wie ich letzte Woche war, so sehr muss ich meine Jungs dieses Mal loben“, sagte er. Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, Präsenz auf dem Platz, Torchancen, in allen Bereichen sei eine deutliche Steigerung gegenüber dem 1:6 in Vallendar erkennbar und in allen Belangen sei seine Mannschaft dem Gegner überlegen gewesen.

