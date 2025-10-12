Es war ein Punkt der Moral für die SG Zell, die zur Pause eigentlich fast schon aussichtslos mit 0:3 zurücklag, dann aber binnen acht Minuten gleich dreimal traf und die Partie gegen Zeltingen fast komplett gedreht hätte.
Zwei Niederlagen und ein Remis nach einer starken Aufholjagd, so die Bilanz der COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Sowohl Bremm als auch Mont Royal mussten sich zu Hause geschlagen geben, Zell holte einen verdienten Punkt der Moral gegen Zeltingen-Rachtig.