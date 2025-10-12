Kreisliga A Staffel 9
3:3 nach 0:3 – Oldie Iancu krönt Zeller Aufholjagd
Symbolbild
Adobe Stock/Dr. N.Lange

Es war ein Punkt der Moral für die SG Zell, die zur Pause eigentlich fast schon aussichtslos mit 0:3 zurücklag, dann aber binnen acht Minuten gleich dreimal traf und die Partie gegen Zeltingen fast komplett gedreht hätte.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Niederlagen und ein Remis nach einer starken Aufholjagd, so die Bilanz der COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9. Sowohl Bremm als auch Mont Royal mussten sich zu Hause geschlagen geben, Zell holte einen verdienten Punkt der Moral gegen Zeltingen-Rachtig.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport