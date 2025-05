Die SG Ober Kostenz/Kappel spielt auch nächste Saison in der A-Klasse. Ober Kostenz gewann das Entscheidungsspiel um den Nichtabstieg gegen den Lokalrivalen SG Sohren/Büchenbeuren in Kastellaun vor 708 Zuschauern mit 3:0. Sohren ist abgestiegen.

Wie eng Freud und Leid im Fußball beieinanderliegen, das wird nirgends deutlicher als bei Entscheidungsspielen. So auch auf dem Kastellauner Rasen, wo sich die SG Ober Kostenz/Kappel gegen den Lokalrivalen SG Sohren/Büchenbeuren deutlich mit 3:0 (1:0) durchsetzte und vor mehr als 700 Zuschauern den Verbleib in der Kreisliga A feiern durfte. Sohren muss nach nur einem Jahr wieder runter in die B-Klasse.

Wer allerdings im Anschluss der 90 Minuten, in denen es durchaus diskussionswürdige Situationen, aber einen ohne Frage verdienten Sieg für Ober Kostenz gab, in die Augen von Spielertrainer André Spengler schaute, der konnte nicht unbedingt den Eindruck gewinnen, dass sein Team gerade ein Ticket für mindestens ein weiteres Jahr in der A-Klasse gebucht hatte. Der Spielertrainer, der selbst einen Treffer und zwei Vorlagen zum Sieg seiner Mannschaft beigetragen hatte und damit zum Matchwinner wurde, wollte dann auch gar nicht über die Partie reden. „Ich denke, das war eine klare Angelegenheit“, sagte er dazu. Vielmehr wollte er auf die drei Jahre zurückblicken, in der er die Mannschaft gecoacht und von der B- in die A-Klasse geführt hatte.

i Jubel bei Ober Kostenz nach dem 3:0 durch Nico Rodenbusch (links), Niedergeschlagenheit bei Sohren. Rodenbuschs Treffer hatte Spielertrainer André Spengler (rechts) vorbereitet. Spengler war mit einem Treffer und zwei Vorlagen der Matchwinner im Entscheidungsspiel. Dennis Irmiter

„Gerade diese letzte Saison ist jedem Einzelnen am höchsten anzurechnen, denn es ging, seit ich übernommen habe, eigentlich immer nur bergauf und jetzt haben die Jungs diese schwierige Saison angenommen und sie zu einem guten Ende gebracht“, sagt Spengler. Aber noch viel höher als der sportliche Erfolg sei die Gemeinschaft zu bewerten: „Wie oft waren wir bei Auswärtsfahrten die letzten, die das Vereinsheim verlassen haben.“ Und Spengler, der als Spieler zum Rheinlandligisten TuS Kirchberg wechselt (sein Nachfolger wird Pascal Endres), kündigte einen weiteren Feiermarathon an: Der Vatertag wird gemeinsam verbracht, ehe es am Wochenende nach Mallorca geht.

Und während Spengler mit den Fans den Klassenverbleib feierte, blickte man auf der anderen Seite des Platzes in niedergeschlagene Gesichter. Sohren hatte die Chance, ein weiteres Jahr in der A-Klasse zu spielen, verpasst.

„Die Rote Karte war ein Witz. Wir kommen einmal zu spät und dann fliegt der Spieler direkt runter. Ober Kostenz macht unzählige clevere Fouls, bei denen gar nichts passiert.“

Sohrens Trainer Dominik Kunz

Im Gegensatz zu seinem Gegenüber wollte Trainer Dominik Kunz sehr wohl über das Spiel reden. Das hatte der Trainer (wechselt als Spieler zum Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II) wegen eines Muskelfaserrisses von der Seitenlinie aus betrachten müssen. Genau wie Christopher Faust ab der 30. Minute. Da nämlich sah der Mittelfeldakteur wegen eines Foulspiels nahe der Mittellinie die Rote Karte. Schiedsrichter Jonas Schäfer hatte auf grobes Foulspiel entschieden – und das brachte Kunz auf die Palme. „Die Rote Karte war ein Witz“, sagte er: „Wir kommen einmal zu spät und dann fliegt der Spieler direkt runter. Ober Kostenz macht unzählige clevere Fouls, bei denen gar nichts passiert.“

Allerdings musste Kunz auch zugeben, dass seine Mannschaft bis zur besagten Roten Karte überhaupt nicht im Spiel war, dass die Ober Kostenzer Führung durch Moritz Schneider (27.) nach Vorlage von Spengler verdient war. Erst in Unterzahl kam seine Mannschaft besser ins Spiel, auch weil sich der Gegner etwas zurückzog und Sohren die Spielkontrolle überließ.

i Moritz Schneider (in Rot-Schwarz), der zum SV Blankenrath wechselt, brachte Ober Kostenz nach 27 Minuten mit 1:0 im Entscheidungsspiel gegen Sohren (von links mit Thomas Krieger und Tom Rauth) in Führung. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Die wussten damit aber nicht allzu viel anzufangen, leisteten sich zu viele Fehlpässe im Spielaufbau, konnten das Geschwindigkeitsplus über Stefan Müller und Kristian König auf den Außenbahnen viel zu selten ausnutzen und damit nahezu gar nicht entscheidend bis ins letzte Drittel vorstoßen. Robin Hammen im Ober Kostenzer Tor war nie wirklich gefordert. Einmal hätte es gefährlich werden können, als Müller den Ball per Kopfball-Bogenlampe in Richtung Tor beförderte, Spengler aber problemlos auf der Linie klären konnte (45.).

Als Kunz zur Pause dann mit Müller und König die beiden Lichtblicke im Sohrener Spiel verletzungsbedingt auswechseln musste, fehlte der Zug zum Tor komplett. Die beiden Treffer durch Spengler per Distanzknaller aus rund 23 Metern (62.) und durch Nico Rodenbusch (79.) nach erneuter Vorlage von Spengler waren logische Konsequenz der Ober Kostenzer Überlegenheit. Zwischenzeitlich – und das zeigt, wie viel Feuer, wie viele Emotionen in der Partie steckten – hatte auch David Pauli von Ober Kostenz noch Rot wegen Schiedsrichterbeleidigung gesehen (77.). Das war Spengler und seinem Team aber nach Abpfiff herzlich egal.

SG Sohren/Büchenbeuren – SG Ober Kostenz/Kappel 0:3 (0:1)

Sohren: Jakobs – Rauth, Krieger, Römer (27. Grimm), König (46. Zvolev) – Dechandt, Schmittinger, Faust, Stehle (64. Gutenberger) – Müller (46. Vink), Gronich.

Ober Kostenz: Hammen – Y. Klein (65. Friedrich), Theise, F. Dürr, Engelmann – Sauer (90. Schöll) – Pauli, Spengler, Schneider (75. Smolarek) – Rodenbusch (88. Blümling), Bottlender (83. Albrecht).

Schiedsrichter: Jonas Schäfer (Liebshausen).

Zuschauer: 708.

Tore: 0:1 Moritz Schneider (27.), 0:2 André Spengler (62.), 0:3 Nico Rodenbusch (79.).

Besonderheiten: Rot für Christopher Faust (Sohren) wegen grobem Foul (30.) und für David Pauli (Ober Kostenz) wegen Schiedsrichterbeleidigung (77.).